Hindi India Hindi

Metro Line From Mumbai To New Mumbai Extend To Airport 20 Stations Along 35 Km Line

अब इस शहर में एयरपोर्ट तक जाएगी मेट्रो, 35 किमी की लाइन में होंगे 20 स्टेशन; जानें कब तक हो जाएगी तैयार

Metro to Airport: इस शहर में एयरपोर्ट को जोड़ने वाली 35 किमी लंबी मेट्रो लाइन को महाराष्ट्र कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. इस 22,862 करोड़ रुपये की परियोजना में 20 स्टेशन होंगे. मेट्रो से एयरपोर्ट तक समय पर पहुंचना आसान हो जाएगा.

Mumbai Metro for Airport: महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई और नवी मुंबई के बीच हवाई यात्रियों के लिए एक बड़ी सौगात दी है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई-नवी मुंबई एयरपोर्ट मेट्रो लाइन को कैबिनेट की मंजूरी मिलने की घोषणा की है. यह मेट्रो परियोजना न केवल दोनों एयरपोर्ट को आपस में जोड़ेगी, बल्कि मुंबई महानगर क्षेत्र की यातायात व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव लाएगी.

यह प्रस्तावित मेट्रो लाइन करीब 35 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें लगभग 9 किलोमीटर हिस्सा भूमिगत रहेगा. इस पूरे कॉरिडोर पर कुल 20 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें से 6 अंडरग्राउंड और 14 एलिवेटेड होंगे. इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹22,862 करोड़ बताई गई है, जो पहले के अनुमान से कुछ ज्यादा है.

अभी कितना समय लगता है?

फिलहाल मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट और नए नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के बीच सड़क मार्ग से यात्रा करने में 70 से 90 मिनट तक का समय लग जाता है, जो ट्रैफिक पर निर्भर करता है. मेट्रो के शुरू होने के बाद यह सफर न केवल तेज होगा बल्कि ज्यादा सुविधाजनक भी बन जाएगा. इससे ट्रांजिट यात्रियों, एयरलाइन क्रू, कार्गो ऑपरेटर्स और लंबी दूरी के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा.

इस मेट्रो परियोजना को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर बनाया जाएगा. इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार 20-20 प्रतिशत वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) देंगी, जबकि बाकी 60 प्रतिशत निवेश निजी कंपनी की तरफ से किया जाएगा. यह मॉडल मुंबई मेट्रो लाइन-1 की तर्ज पर होगा, जिसे सफल माना जाता है.

इस परियोजना का निर्माण कार्य CIDCO की तरफ से एक निजी कंसोर्टियम के साथ मिलकर किया जाएगा. CIDCO पहले ही इस परियोजना की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) राज्य सरकार को सौंप चुका है, जिसे शहरी विकास और वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है.

कब तक पूरा होगा काम?

सरकार के मुताबिक, इस मेट्रो लाइन से साल 2031 तक रोजाना करीब 10.3 लाख यात्रियों के सफर करने की संभावना है. मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह भी कहा है कि जहां इस परियोजना को पांच साल में पूरा करने का अनुमान है, वहीं उन्होंने इसे साढ़े तीन साल में पूरा करने पर जोर दिया है.

Add India.com as a Preferred Source

कुल मिलाकर, यह परियोजना मुंबई महानगर क्षेत्र के लिए एक गेमचेंजर साबित हो सकती है, जो हवाई यात्रा को आसान, तेज और ज्यादा भरोसेमंद बनाएगी.