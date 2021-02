Metro Man’ E Sreedharan, BJP, Kerala Latest News: ‘मेट्रो मैन’ के नाम से देश में चर्चित ई श्रीधरन (E Sreedharan) अब अपनी सियासी पारी शुरू करने जा रहे हैं. ई श्रीधरन बीजेपी (BJP) में शामिल होंगे. वह औपचारिक रूप से पार्टी की विजय यात्रा के दौरान बीजेपी को ज्‍वाइन होंगे. Also Read - UP Assembly Budget Session शुरू, ट्रैक्‍टर सवार SP नेता-कार्यकर्ताओं ने कृषि बिल, Petrol-Diesel की महंगाई का किया विरोध

एएनआई के मुताबिक, केरल में बीजेपी की स्‍टेट यूनिट के प्रमुख के सुरेंद्रन ( K Surendran) के नेतृत्‍व 21 फरवरी से पार्टी की विजय यात्रा (Vijay Yatra) शुरू हो रही है. ‘मेट्रो मैन’ (Metro Man) ई श्रीधरन वह 21 फरवरी से केरल भाजपा प्रमुख के सुरेंद्रन की अगुवाई में विजय यात्रा के दौरान औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल होंगे. Also Read - Punjab Nagar Nikay Election Result: कांग्रेस की रिकॉर्ड जीत पर मनप्रीत बादल का ट्वीट-इतिहास रच दिया

‘Metro Man’ E Sreedharan to join BJP. He will formally join the party during its Vijay Yatra that will be led by Kerala BJP chief K Surendran from 21st February. Also Read - Pathankot Municipal Election Results 2021: पठानकोट में 37 सीटों पर कांग्रेस की जीत, 11 सीटों पर भाजपा

(File photo) pic.twitter.com/aa39lj1LQS

— ANI (@ANI) February 18, 2021