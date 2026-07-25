दिल्ली में DMRC के अगले आदेश तक बंद रहेगी मेट्रो, नई दिल्ली सहित इन 18 स्टेशनों पर एंट्री-एग्जिट बंद, देखें Video

Delhi Metro Station Closed: सुरक्षा व्यवस्था और CJP के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो ने नई दिल्ली सहित 18 स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट अगले आदेश तक बंद कर दिए हैं. हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर इंटरचेंज की सुविधा चालू रहेगी.

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बंद रहेंगे ये मेट्रो स्टेशन (सांकेतिक चित्र)

सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों के बाद सुबह 7:30 बजे से नई दिल्ली समेत 18 स्टेशनों पर एंट्री-एग्जिट पूरी तरह रोक दी गई है.

राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जैसे स्टेशनों के अंदर ही ट्रेन बदलने की सुविधा दी गई है,

अभिजीत दीपके को तेज बुखार के बाद टाइफॉयड होने की पुष्टि हुई है,

CJP के प्रतिनिधि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और प्रभावित छात्रों के परिवारों को मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं.

Delhi Metro latest update: दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शन और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने 18 मेट्रो स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट बंद रखने का ऐलान किया है. सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों के बाद आज सुबह 7:30 बजे से राजधानी के 18 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर यात्री आवाजाही अगले आदेश तक रोक दी गई है. इस फैसले के तहत नई दिल्ली, राजीव चौक, पटेल चौक और मंडी हाउस आदि स्टेशनों के एंट्री और एग्जिट गेट पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं. हालांकि, यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए प्रशासन ने प्रमुख स्टेशनों पर ट्रेनों को बदलने यानी इंटरचेंज करने की सुविधा को जारी रखा है. दूसरी ओर, राजधानी में NEET पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का आंदोलन लगातार जारी है, जिससे लुटियंस दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.

इन 18 स्टेशनों पर एंट्री-एग्जिट बंद

DMRC की आधिकारिक सूचना के अनुसार, जिन 18 मेट्रो स्टेशनों को यात्रियों की एंट्री और एग्जिट के लिए बंद किया गया है, उनमें लुटियंस और मध्य दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र शामिल हैं. बंद किए गए स्टेशनों की सूची में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग, शिवाजी स्टेडियम, झंडेवालान और नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन शामिल हैं. इन सभी स्टेशनों के बाहर सुरक्षाकर्मियों की भारी तैनाती की गई है और यात्रियों को वैकल्पिक साधनों का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है.

Service Update Below mentioned Metro stations will be closed from 07:30 AM tomorrow (25th July, 2026) till further instructions. However, Interchange facility shall remain available at Rajiv Chowk, Mandi House and Central Secretariat. 1. Lok Kalyan Marg

2. Rajiv Chowk

3.… — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) July 24, 2026

इंटरचेंज सुविधा चालू

भले ही इन स्टेशनों से बाहर निकलने या अंदर दाखिल होने पर रोक लगा दी गई है, लेकिन DMRC ने कनेक्टिंग यात्रियों का ध्यान रखा है. राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जैसे बड़े जंक्शनों पर इंटरचेंज सुविधा पूरी तरह उपलब्ध रहेगी. इसका मतलब है कि यदि आपको एक लाइन से दूसरी लाइन पर जाने के लिए ट्रेन बदलनी है, तो आप इन स्टेशनों के अंदर ही एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जा सकते हैं, लेकिन स्टेशन परिसर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी.

#WATCH दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने आज सुबह 7:30 बजे से अगले निर्देश तक 18 मेट्रो स्टेशन बंद करने की घोषणा की है। वीडियो नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन से है, जो 18 स्टेशनों में से एक है, जिसे बंद कर दिया गया है। राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर इंटरचेंज की सुविधा… pic.twitter.com/bSiYX9GWjz — ANI_HindiNews (@AHindinews) July 25, 2026

अभिजीत दीपके को टाइफॉयड, CJP इस्तीफे पर अड़े

NEET पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए है. संगठन के प्रमुख चेहरों में से एक अभिजीत दीपके को तेज बुखार के बाद टाइफॉयड होने की पुष्टि हुई है, इसके बावजूद आंदोलनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं. CJP के प्रतिनिधि शिक्षा मंत्री के तत्काल इस्तीफे और पीड़ित परिवारों को मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं. संसद और आसपास के संवेदनशील इलाकों में प्रदर्शनकारियों के जमावड़े को रोकने के लिए ही पुलिस के कहने पर मेट्रो सेवाओं को सीमित किया गया है.