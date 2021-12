Metroman, E Sreedharan, Kerala, BJP, Politics, मेट्रोमैन ई श्रीधरन (Metroman E Sreedharan) ने जिस तरह से अचानक राजनीति में आए थे, उसी तरह से उसे छोड़ दिया है. मेट्रोमैन ई श्रीधरन ने गुरुवार को कहा, कि वह राजनीति (quitting politics) छोड़ रहे हैं. उन्‍होंने कहा, “मुझे अब (in politics) कोई दिलचस्पी नहीं है. श्रीधरन की यह घोषणा बीजेपी के लिए चौकाने वाली है.Also Read - गोवा में भाजपा विधायक अलीना सल्दान्हा ने दिया इस्तीफा, बोली- अब बीजेपी पहले जैसी नहीं रही

उन्होंने कहा, ‘‘मैं कभी नेता नहीं था और न ही बनना चाहता हूं. मैं अब 90 वर्ष का हूं और इसलिए राजनीति में नहीं रहना चाहता. मुझे लोगों की सेवा करने के लिए नेता होने की आवश्यकता नहीं है जो मैं तीन ट्रस्टों के माध्यम से कर रहा हूं.” श्रीधरन ने कहा कि राज्य में भाजपा को चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अपनी नीति बदलने की जरूरत है. हालांकि, भाजपा प्रदेश प्रमुख के. सुरेंद्रन ने एर्णाकुलम में मीडिया से कहा कि श्रीधरन कभी भी एक सक्रिय नेता नहीं थे, लेकिन पार्टी कई मामलों पर उनकी सलाह लेना जारी रखेगी. Also Read - Omicron ने तेजी पकड़ी, देश के और राज्‍यों में पहुंचा , ये है संक्रमितों का कुल आंकड़ा

Kerala: ‘Metroman’ E Sreedharan says he is quitting politics

“I am no longer interested (in politics),” he says

Sreedharan joined BJP to contest the last Kerala Assembly elections, which he lost to Congress candidate in Palakkad Assembly constituency pic.twitter.com/y2VMbE3gUA

