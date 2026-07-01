मनरेगा को 'राम-राम'- आज से देश में लागू हुआ G-RAM G एक्ट, क्या बदल जाएगी ग्रामीण भारत की तस्वीर? Explain

ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने वाली MGNREGA योजना अब खत्म हो गई है. केंद्र सरकार ने इसके बदले VB G-RAM-G को लागू कर दिया है. जान लें इससे क्या कुछ बदलेगा...

Written by: Arun Kumar
Published: July 1, 2026, 11:29 AM IST
VB G RAM G Act
विकसित भारत- रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी (ग्रामीण) एक्ट आज से लागू (तस्वीर: AI से)
  • मनरेगा खत्म आज से VB-G-RAM-G एक्ट हुआ लागू
  • गांवों में रहने वालों के लिए अब 100 नहीं 125 दिनों के रोजगार की गारंटी
  • मनरेगा के तहत मिलने वाले न्यूनतम वेतन को बढ़ाया- प्रतिदिन ₹327.40 हुआ
  • योजना के तहत बायोमेट्रिक, GPS और AI की मदद से प्रोजेक्ट्स पर होगा काम

साल 2004 में डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यह संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) सरकार केंद्र में आई थी, तो उसने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने के मकसद से एक योजना ‘राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट’ (नरेगा या NREGA) लागू की थी. सरकार ने इस योजना से दो लक्ष्य साधने का काम किया था- एक तो सामुदायिक विकास (तालाब, कुएं, ग्रामीण सड़के और जल संरक्षण ढांचे) जैसे काम कर संसाधन को उपलब्ध कराना चाहती थी, साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवारों के व्यस्क सदस्यों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराना था.

UPA सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में था मनरेगा

NREGA रोजगार एक्ट साल (वित्त वर्ष) में कम से कम 100 दिन की गारंटी देता था. UPA सरकार इसे अपने कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक गिनती थी. 2009 में उसने इसका नाम बदलकर मनरेगा ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट'(MGNREGA या मनरेगा) कर दिया.

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VB G RAM G

VB G RAM पर इन्फोग्राफिक- gemini.google.com से

अब MGNREGA की जगह आया VB G-RAM-G

20 साल बाद अब इस योजना का अस्तित्व खत्म हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार अब इस योजना के बदले नई योजना VB G-RAM-G यानी ‘विकसित भारत–रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी (ग्रामीण) अधिनियम, 2025’ लेकर आई है. इस योजना को मनरेगा का अपडेशन कहा जा सकता है.

अब बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, AI और GPS का होगा इस्तेमाल

मनरेगा की अपेक्ष इस योजना में अगर कोई सबसे बड़ा बदलाव है तो वह यह है कि इससे फ्रॉड और घपले-घोटाले से बचने की आधुनिक ढंग से कोशिश की गई है. सरकार ने काम की प्रगति और फ्रॉड से बचने की रियल टाइम रिपोर्ट सिस्टम लागू करने के मकसद से बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) या मोबाइल बेस्ड वर्कसाइट मॉनिटरिंग, प्रोएक्टिव पब्लिक डिस्क्लोजर, ऑडिट और फ्रॉड रिस्क को कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल और प्लानिंग जैसी चीजों को शामिल किया है. इससे जवाबदेही और फ्रॉड से बचा जा सकेगा. मनरेगा के नाम पर जो फर्जीवाड़ा होता था, उसे रोका जा सकता है.

अब 100 की जगह 125 दिन काम की गारंटी

इस नई योजना को केंद्र सरकार ने अपने 2047 तक विकसित भारत बनाने के अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है. इस नए एक्ट में मनरेगा की कई खामियों को दूर करने की कोशिश की गई है. सबसे बड़े दो बदलाव यह हैं कि मनरेगा जहां, 100 दिन की काम की निश्चित गारंटी देता था. अब VB G-RAM-G के तहत 125 दिन के रोजगार की गांरटी होगी.

प्रतिदिन न्यूनतम वेतन भी बढ़ाया

मनरेगा में प्रतिदिन औसतन मजदूरी 298.80 रुपये थी, जबकि अब नई योजना के तहत 327.40 रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिलेगी. इस लिहाज से इसमें 28.60 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी की गई है. ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, नई मजदूरी की दरें देश के सभी 34 राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों में आज (1 जुलाई 2026) से लागू कर दी गई हैं.

VB G RAM G info

VB G RAM पर इन्फोग्राफिक- gemini.google.com से

10,500 रुपये का सालाना फायदा

इस लिहाज से देखा जाए तो अब मनरेगा में काम करने वाले मजदूर को कुल 10,500 रुपये का लाभ होगा. पहले 100 दिन के काम के न्यूनतम वेतन के आधार पर 29,880 रुपये के करीब मिलते थे. अब 125 दिन काम के बदले उन्हें 40,925 रुपये मिलेंगे.  25 दिन का अतिरिक्त काम बढ़ने से उन्हें सीधे-सीधे 8,125 रुपये का फायदा होगा, जबकि न्यूनतम 100 दिन के काम की तुलना करें तो उन्हें अब 100 दिन काम करने करने पर बढ़ी हुई मजदूरी (28.60 रुपये प्रतिदिन)  2860 रुपये का लाभ होगा.

राज्य सरकारों के खर्च का हिस्सा बढ़ा

मनरेगा योजना मांग पर आधारित होती थी, जिसका मतलब था कि अगर काम की मांग होती थी तो तब सरकार को अतिरिक्त फंड देना पड़ता था. अब विकसित भारत- रोजगार और आजीविक मिशन गारंटी (VB-G RAM G) के तहत राज्यों के लिए मानक आवंटन का प्रावधान है. इस तय मानक से ज्यादा होने वाला अतिरिक्त खर्च राज्य सरकारों को भी उठाना होगा.

अब केंद्र पर नहीं श्रम पर 100 फीसदी भार

इससे पहले मनरेगा के तहत दी जाने वाली मजदूरी का 100 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार के जिम्मे आता था, जबकि संबंधित प्रोजेक्ट में लगने वाले मटीरियल की लागत को केंद्र 75 फीसदी और राज्य सरकार 25 फीसदी (75:25) वहन करती थी. अब जी-राम-जी योजना के तहत यह योजना केंद्र प्रायोजित ही होगी लेकिन अब राज्य सरकार को भी खर्च का पहले से ज्यादा हिस्सा वहन करना होगा.

पूर्वोत्तर और हिमालयी क्षेत्रों को ज्यादा हिस्सा देगा केंद्र

इस योजना के मुताबिक, अब पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में केंद्र और राज्य सरकारों के खर्च का अनुपास 90:10 होगा, जबकि बाकी सभी राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों में यह अनुपात 60:40 होगा. जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं नहीं हैं वह का 100 फीसदी खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी.

खेती के मौसम में नहीं मिलेगान VB-G RAM G का काम

अब तक मनरेगा के तहत काम की मांग साल में कभी भी की जा सकती थी, लेकिन VB-G RAM G के तहत अब राज्य सरकार बुवाई और कटाई के मुख्य कृषि मौसमों की अवधि की घोषणा करेगी. इस दौरान इस योजना के तहत काम की मांग नहीं की जा सकती.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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