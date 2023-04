CAPF में Constable (GD) की परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में होगी: MHA

MHA , Constable, Ministry of Home Affairs, CAPF, Recruitment Examination, Recruitment Test: केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने आज शनिवार को कांस्टेबल (जीडी) सीएपीएफ परीक्षा (Constable (GD) CAPF exams) 1 जनवरी, 2024 से हिंदी और अंग्रेजी (Hindi and English)के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं (13 regional languages) में कराने का फैसला किया है.

The Constable (GD) CAPF examination will be conducted in 13 regional languages in addition to Hindi and English from January 1, 2024 onwards: Ministry of Home Affairs — ANI (@ANI) April 15, 2023