नई दिल्‍ली: देश की राजधानी में कोरोना के इलाज में आम लोगों को राहत देते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निजी अस्‍पतालों में नए रेट तय कर दिए हैं. इससे अब आम लोगों को राहत मिल सकेेेगी. Also Read - Coronavirus updates INDIA: कोरोना के सर्वाधिक 13,586 नए केस, आंकड़ा 3.80 लाख के पार

केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक, समिति ने सभी अस्पतालों में क्रमश: 8000-10000, 13000-15000 और 15000-18000 के लिए अलग-अलग बेड के लिए PPE लागत, बिना ICUs और वेंटीलेटर के साथ की सिफारिश की है. जबकि वर्तमान में इजाल की दरें 24000-25000 रुपए 34000-43000 और 44000-54000 रुपए है. मौजूदा दरों में पीपीई किट की कीमत शामिल नहीं है. Also Read - Coronavirus in Bihar: सात हजार के पार पहुंची बिहार में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या, जानें कहां कितने मामले

वहीं, बैठकों की श्रृंखला में गृहमंत्री अमित शाह द्वारा लिए गए फैसलों का तत्काल पालन करते हुए सैंपल की टेस्टिंग दोगुनी कर दी गई है. दिल्ली में 15 जून से 17 जून 2020 तक कुल 27,263 सैंपल इकट्ठे किए गए जबकि पहले हर दिन 4,000- 4,500 के बीच सैंपल इकट्ठे किए जा रहे थे. Also Read - कोरोना टेस्ट के लिए भारत में लॉन्च हुआ पहला मोबाइल आई-लैब, प्रतिदिन 25 नमूनों की जांच करने की है क्षमता

To provide relief to the common man in Delhi, HM Amit Shah constituted a committee under Member of NITI Aayog to fix rates charged by Pvt hospitals in Delhi for isolation beds, ICUs without ventilator support & ICUs with ventilator support: Ministry of Home Affairs (MHA) https://t.co/FGtGvgsf0y

— ANI (@ANI) June 19, 2020