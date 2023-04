रामनवमी पर भड़की हिंसा के बाद सरकार अलर्ट, गृह मंत्रालय ने हनुमान जयंती के लिए राज्यों को जारी की एडवाइजरी

MHA Advisory: रामनवमी पर देश के कई शहरों में भड़की हिंसा (Ram Navami Clashes) के बाद सरकार फूंक-फूंक कर कदम रख रही है. हनुमान जयंती (Hanuman Jayanti 2023 Date) के लिए सरकार पूरी तरह अलर्ट है. गृह मंत्रालय ने इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की है. गृह मंत्रालय ने राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को त्योहार के दौरान कानून-व्यवस्था एवं शांति सुनिश्चित करने और समाज में साम्प्रदायिक सद्भाव को बाधित करने की आशंका वाले कारकों पर नजर रखने का निर्देश दिया.

MHA has issued an advisory to all states in preparation for Hanuman Jayanti. The governments are encouraged to ensure the maintenance of law and order, peaceful observance of the festival, and monitoring of any factors that could disturb communal harmony in society: HMO pic.twitter.com/JZrLfQWSOw — ANI (@ANI) April 5, 2023