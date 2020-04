नई दिल्ली : कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने बीते मंगलवार को लॉकडाउन 2.0 का ऐलान किया. इससे पहले पीएम मोदी ने 24 अप्रैल को 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की थी. ऐसे में बीते 22-23 दिनों से सभी सेक्टर्स में काम ठप पड़ा है, जिससे खासकर मजदूर वर्ग को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. Also Read - Lockdown Effect: महिलाओं के खिलाफ अपराध में आई कमी, 83 प्रतिशत तक कम हो गए रेप केस

इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को लॉकडाउन 2.0 के लिए संशोधित गाइडलाइन जारी की है. जिसमें गृह मंत्रालय ने 20 मई 2020 की तारीख में सुधार करते हुए 20 अप्रैल 2020 से नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. 20 अप्रैल के बाद मनरेगा के वर्कर्स काम पर लौटेंगे लेकिन इसके लिए सख्त निर्देश भी जारी किए गए हैं. सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और फेस मास्क पहनना भी जरूरी होगा. Also Read - करीम मोरानी के बाद अब इस फेमस एक्टर के घर का मेंबर भी पाया गया कोरोना पॉजिटिव

गृह मंत्रालय के नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक 20 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन तक परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से बंद रहेगी. मतलब बस, ट्रेन, मेट्रो, हवाई सफर सेवाओं पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी. यही नहीं इस दौरान सभी राज्यों के बॉर्डर भी सील रहेंगे, मतलब किसी को भी एक राज्य से दूसरे राज्य जाने की अनुमति नहीं होगी. वहीं स्कूल, कॉलेज जैसे शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे.

All educational, training institution etc shall remain closed, taxis (including auto & cycle rickshaws) & services of cab aggregators to remain prohibited until May 3. Cinema halls, malls,shopping/sports complexes,gyms,swimming pools,theaters, bars etc to remain closed till May 3 https://t.co/7S1p74lAhP

