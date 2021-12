MHA, Shiromani Akali Dal, Bikram Singh Majithia, lookout circular, चंडीगढ़: केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) ने पंजाब के पूर्व मंत्री और शिरोमणि अकाली दल (former Punjab minister and senior Shiromani Akali Dal leader) के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ ‘Lookout Circular’ जारी किया है. मजीठिया पर राज्य पुलिस ने एनडीपीएस कानून (NDPS Act) के तहत मादक पदार्थ की तस्करी (drug trafficking) का मामला दर्ज किया है.Also Read - UP Polls 2022: योगी आदित्यनाथ का यूपी में 325 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा, कहा- 2022 में 2017 से अच्छी जीत होगी

लुकआउट सर्कुलर (Loc) पंजाब पुलिस के अनुरोध पर जारी किया गया. इस नोटिस के तहत किसी व्यक्ति के देश छोड़ने पर रोक है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आने वाले आव्रजन ब्यूरो ने नोटिस की प्रति पंजाब के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (काउंटर इंटेलिजेंस), आंतरिक सुरक्षा, मोहाली को भेजी है.

नोटिस में कहा गया है, "यह एलओसी तब तक लागू रहेगा जब तक कि आव्रजन ब्यूरो को इसे शुरू करने वालों से हटाने का अनुरोध प्राप्त नहीं होता है. राज्य पुलिस शिरोमणि अकाली दल के नेता की गिरफ्तारी के लिए उनकी तलाश कर रही है.

नशीले पदार्थ के गिरोह की जांच के लिए 2018 की स्थिति रिपोर्ट के आधार पर सोमवार को 46 वर्षीय मजीठिया पर मादक पदार्थ रोकथाम संबंधी एनडीपीएस कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था. मादक पदार्थ रोधी विशेष कार्य बल (एसटीएफ) के प्रमुख हरप्रीत सिंह सिद्धू ने 2018 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की थी.

पंजाब अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार के इस कदम को शिअद ने राजनीतिक प्रतिशोध के तहत की गई कार्रवाई बताया है. कांग्रेस की पंजाब इकाई के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी नेतृत्व वाली सरकार से मजीठिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे.

मजीठिया SAD प्रमुख सुखबीर सिंह बादल की पत्नी और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के भाई हैं. मजीठिया ने इससे पहले अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया था.