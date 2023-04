Atiq Ahmad and Ashraf Murder Case: गृह मंत्रालय पत्रकारों के लिए एसओपी तैयार करेगा

नई दिल्ली: गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद (Atiq Ahmed)और उसके भाई अशरफ (Ashraf) की प्रयागराज में मीडियाकर्मी बनकर हत्या करने वाले तीन हमलावरों के मद्देनजर केंद्र ने पत्रकारों की सुरक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (standard operating procedures ) तैयार करने का फैसला किया है. सूत्रों ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ मर्डर केस के बाद ( Atiq Ahmed and Ashraf Murder Case) यह जानकारी दी.

उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA)प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के नेतृत्व में और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) के मार्गदर्शन में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs) तैयार करेगा.

प्रयागराज में शनिवार रात अहमद और उनके भाई अशरफ की पत्रकारों के भेष में आए तीन हमलावरों ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान हत्या कर दी.शनिवार की रात मीडिया से बातचीत के दौरान पत्रकार बनकर आए तीन लोगों ने दोनों भाइयों की उस वक्त गोली मार कर हत्या कर दी थी, जब पुलिसकर्मी उन्हें जांच के लिए यहां एक मेडिकल कॉलेज ले जा रहे थे.