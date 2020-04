नई दिल्‍ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि सभी राज्‍य सुनिश्चित करें कि ट्रकों, माल वाहक, खाली ट्रकों की आवाजाही हो सके. राज्‍यों को अंतर-राज्य की सीमाओं पर अलग-अलग पास पर जोर नहीं देना चाहिए. यह देश में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के लिए आवश्यक है. Also Read - डॉलर कमाने की होड़ में ज्यादा क्रिकेट हो रहा है, देखना होगा हम किस दिशा में जा रहे हैं: होल्डिंग

गृह मंत्रालय ने गुरुवार को साफ किया कि सामान की आपूर्ति में लगे ट्रकों की अंतरराज्यीय आवाजाही के लिए अलग से किसी पास (अनुमति पत्र) की कोई आवश्यकता नहीं है. मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे ट्रक चालकों का लाइसेंस ही काफी है. Also Read - Coronavirus के खिलाफ जंग: भारत की कोशिश रंग लाई, हेल्‍थ मिनिस्‍ट्री ने बताया कितनी मिली कामयाबी

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ट्रकों की बिना रुकावट आवाजाही सुनिश्चित करने की बात कहते हुए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि इस तरह की सूचनाएं हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में राज्य की सीमाओं पर ट्रकों को आवाजाही में परेशानी आ रही है और स्थानीय अधिकारी अलग से पास की मांग कर रहे हैं. Also Read - कोरोना से दूसरों की तुलना में ज्यादा सेफ हैं बीपी की दवा खाने वाले लोग, जानिए क्या है विशेषज्ञ की राय

MHA to States-Ensure free movement of trucks/goods carriers, incl empty trucks. Local authorities must not insist on separate passes at inter-state borders across the country. This is essential to maintain the supply chain of goods & services in the country: Spox, Home Ministry pic.twitter.com/1MUwndbtPW

— ANI (@ANI) April 30, 2020