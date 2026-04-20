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Mid Air Flight Horror Video Mid Air Aircraft Technical Fault Passengers Panic Video Viral Flight Lands After 4 Hours

मिड एयर विमान में आई तकनीकी खराबी, रोते-चिल्लाते यात्रियों का VIDEO वायरल- 4 घंटे हवा में रहने के बाद हो पाई लैंडिंग- जानें पूरा मामला

Mid-Air Flight Horror: Fly91 एयरलाइंस की फ्लाइट IC3401, 19 अप्रैल को हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना हुई थी और उसे शाम 4:30 बजे हुबली पहुंचना था.

Mid-Air Flight Horror: हैदराबाद से कर्नाटक के हुबली जा रही ‘Fly91 की एक फ्लाइट में उस समय दहशत का माहौल हो गया, जब बीच हवा में ही विमान को तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा. तकनीकी खामी के बाद विमान को बेंगलुरु मोड़ दिया गया. हालांकि, बेंगलुरु में इमरजेंसी लैंडिंग से पहले विमान को लगभग चार घंटे तक हवा में ही रहना पड़ा. घटना के दौरान विमान में सवार यात्री बुरी तरह से सहम गए थे. इनमें से कई लोग प्रार्थना कर रहे थे और रो रहे थे.घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

‘भगवान-भगवान जपते रहे लोग’

NDTV की सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में यात्रियों को लगभग 4 घंटे तक प्रार्थना करते, भगवान का नाम जपते और घबराहट में रोते हुए देखा जा सकता है. इस दौरान फ्लाइट लैंड करने से पहले हवा में कई बार चक्कर लगाती रही. वीडियो में एक महिला यात्री को रोते हुए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए देखा जा सकता है. जैसे-जैसे विमान में झटके (Turbulence) तेज होते गए, महिला बेकाबू होकर रोने लगी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहे.

A Fly91 flight flying from Hyderabad to Hubballi faced a major technical glitch. The flight was supposed to land at 4:30 PM. However, it could not land in Hubballi due to a control failure. For nearly 4 hours, plane kept circling in the sky over areas like Mundgod,… pic.twitter.com/o66Ifgf8mP — News Arena India (@NewsArenaIndia) April 20, 2026

वायरल हो रहे वीडियो में ‘हे भगवान’ और लोगों की चीखें बार-बार सुनाई दे रही थीं. एक आदमी को चिल्लाते हुए सुना जा सकता है; ‘अरे यार… यह ऐसा क्यों कर रहा है?’ उसकी आवाज में घबराहट और बेचैनी साफ झलक रही थी. ‘रो मत, रो मत, कुछ नहीं होगा, रुको,’ वीडियो में एक और आवाज सुनाई देती है.

क्या है पूरा मामला?

Fly91 एयरलाइंस की फ्लाइट IC3401 (ATR टर्बोप्रॉप AT7) रविवार को दोपहर लगभग 3 बजे हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना हुई थी और उसे शाम 4:30 बजे हुबली पहुंचना था. हालांकि, जैसे ही विमान हुबली के करीब पहुंचा, उसमें कोई तकनीकी खराबी आ गई और वह वहां उतर नहीं सका.

चार घंटे हवा में चक्कर लगाता रहा विमान

विमान लगभग चार घंटे तक हवा में ही रहा और मुंडगोड, दावणगेरे और शिवमोग्गा जैसे इलाकों के ऊपर चक्कर लगाता रहा. इस दौरान सुरक्षित लैंडिंग के प्रयास किए जा रहे थे. कई बार कोशिश करने के बाद, आखिरकार विमान का रूट डायर्ट किया गया और वह शाम लगभग 7:30 बजे बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित रूप से उतर गया.

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