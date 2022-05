Mid Sea Drug Bust Video: बीच समुद्र में नशा तस्करी का भंडाफोड़ करते हुए राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI) और भारतीय तटरक्षक बल (ICG) के अधिकारियों ने लक्षद्वीप द्वीपसमूह के अपतटीय इलाके में समुद्र के बीच में एक मादक द्रव्य तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है. अधिकारियों ने दो नावों की बीच समुद्र में ली गई तलाशी में 218 किलोग्राम हेरोइन बरामद किया है. 218 किलोग्राम हेरोइन की कीमत 1,526 करोड़ रुपये बताई जा रही है. वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को इस संबंध में पूरी जानकारी दी है.Also Read - चीन से तस्‍करी का 61.5 किलो सोना आईजीआई एयरपोर्ट पर जब्‍त, ट्राइंगल वॉल्व के अंदर छिपा मिला

मंत्रालय ने बताया कि ‘ऑपरेशन खोजबीन’ के तहत ये कार्रवाई की गई थी, जिसमें दो नावों से ये मादक द्रव्य बरामद किए गए हैं. ‘ऑपरेशन खोजबीन’ के नाम से 7 मई को शुरू किए गए एक संयुक्त अभियान में आईसीजी और डीआरआई के अधिकारियों ने 18 मई को लक्षद्वीप द्वीपसमूह के अपतटीय क्षेत्र में दो संदिग्ध नौकाओं को रोका था. Also Read - गुजरात के कांडला बंदरगाह के पास से 1439 करोड़ रुपये मूल्य की हेरोइन बरामद

#WATCH | Indian Coast Guard ships chased two boats named Prince and Little Jesus off the coast of Lakshadweep and intercepted them with drugs worth over Rs 1,520 crores. Operation ‘Khojbeen’ was launched jointly with the Directorate of Revenue Intelligence: ICG officials pic.twitter.com/5drXSLrQqg

— ANI (@ANI) May 21, 2022