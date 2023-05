ऐतिहासिक उपलब्धि, पहली बार INS विक्रांत पर रात में उतरा मिग-29K लड़ाकू विमान, देखें VIDEO और तस्वीरें...

भारतीय नौसेना (Indian Navy) ने गुरुवार को एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. मिग-29K ने INS विक्रांत (INS Vikrant) पर रात के अंधेरे में लैंड कर इतिहास रच दिया. नौसेना ने कहा कि इस ‘चुनौतीपूर्ण’ ‘नाइट लैंडिंग’ परीक्षण के जरिये INS विक्रांत के चालक दल और नौसेना के पायलटों के संकल्प, कौशल और पेशेवर अंदाज का प्रदर्शन किया गया. अधिकारियों ने बताया कि यह उपलब्धि बुधवार रात को हासिल की गई जब जहाज अरब सागर में था.

भारतीय नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल ने कहा, ‘INS विक्रांत पर मिग-29के की रात के समय पहली लैंडिंग करने से भारतीय नौसेना ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. यह नौसेना के आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का संकेत है.’ उन्होंने कहा, ‘यह चुनौतीपूर्ण ‘नाइट लैंडिंग’ परीक्षण चालक दल और नौसेना के पायलटों के संकल्प, कौशल और पेशेवर अंदाज को भी प्रदर्शित करता है.’

भारत में विकसित हल्के लड़ाकू विमान के नौसेना प्रारूप को फरवरी में विमानवाहक पोत INS विक्रांत पर उतारा गया था. इससे अलग, रूस निर्मित मिग-29 के विमान को भी भारत के प्रथम स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत पर उतारा गया था. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने INS विक्रांत पर मिग-29के को पहली बार सफलतापूर्वक रात के समय उतारे जाने पर भारतीय नौसेना को बधाई दी.