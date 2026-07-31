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जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हमले में प्रवासी मजदूर की मौत, संदिग्ध आतंकवादियों ने 2 बाहरी लोगों पर गोली चलाई

Jammu and Kashmir: कुलगाम में संदिग्ध आतंकवादियों ने 2 गैर कश्मीरी पर गोली चलाई. इस हमले में 1 मजदूर की मौत हो गई. एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: July 31, 2026, 9:56 PM IST
जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हमले में प्रवासी मजदूर की मौत, संदिग्ध आतंकवादियों ने 2 बाहरी लोगों पर गोली चलाई
सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और हमलावरों का पता लगाने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है. (photo credit, IANS, for representation only)

Jammu and Kashmir: दक्षिण कश्मीर के कुलगाम ज़िले के केलम गांव में आतंकवादियों की गोलीबारी में एक बाहरी मज़दूर की मौत हो गई. हमले में एक अन्य शख्स घायल भी हुआ है. अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों ने केलम गांव में दो बाहरी लोगों को निशाना बनाया. दोनों को तुरंत इलाज के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया. बाद में उनमें से एक की मौत हो गई. दूसरे घायल मज़दूर को बेहतर इलाज के लिए GMC अनंतनाग भेजा गया है. लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के प्रॉक्सी संगठन ‘द रेजिस्टेंस फ्रंट’ (TRF) ने इस हमले की ज़िम्मेदारी ली है.

और पढ़ें: जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान की नई नापाक हरकत पकड़ी गई, मोबाइल सिग्नल से आतंकियों की मदद, जानिए पूरा मामला

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पीड़ित केलम में एक ईंट भट्ठे पर काम कर रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ. हमलावर गोलीबारी करने के बाद मौके से भाग गए. सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और हमलावरों का पता लगाने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है. मृतक की पहचान छत्तीसगढ़ के रहने वाले दीपक के रूप में हुई है. जबकि घायल शख्स का नाम भोपिंदर बताया जा रहा है. यह हमला रात करीब 8:30 बजे हुआ. इस दौरान 3 से 4 राउंड फायरिंग की आवाजें सुनी गईं. पिछले हफ़्ते, जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में संदिग्ध आतंकवादियों ने एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी.


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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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