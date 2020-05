नई दिल्‍ली: कर्नाटक में COVID19 के कारण लॉकडाउन में फंसे प्रवासी कामगारों ने शुक्रवार को अपने गृहराज्‍य झारखंड पहुंचाने की मांग करते हुए मंगलौर मेेंें विरोध प्रदर्शन किया. इसका ये वीडियो सामने आया है. Also Read - रवि शास्त्री चाहते हैं, लॉकडाउन के बाद क्रिकेट शुरू होने पर IPL को प्राथमिकता दे BCCI

मंगलौर में टाउन हॉल के बाहर मजदूरों ने झारखंड सरकार से ट्रेन उपलब्ध कराने की मांग करते हुए कहा, यहां लेकर आए और अगर झारखंड नहीं पहुंचाया सरकार ने तो रोड मे सोएंगे. मर जाएंगे, लेकिन मिट जाएंगे लेकिन नहीं रुकेंगे. श्रमिक नारे लगाते हए कह रहे थे…झारखंड जाएंगे.. जाएंगे.. झारखंड जाएंगे.. जाएंगे…

COVID19 के कारण लॉकडाउन में अपने राज्य में लौटने के लिए झारखंड सरकार से उन्हें ट्रेन उपलब्ध कराने की मांग करते हुए मैंगलोर में टाउन हॉल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया.

#WATCH Scores of migrant workers from Jharkhand today staged a protest outside Town Hall in Mangalore demanding Jharkhand government to provide them train in order to return to their state amid lockdown due to #COVID19. #Karnataka pic.twitter.com/9D71fubj7M

