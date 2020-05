प्रवासी मजूदरों के लिए चल रहीं स्पेशल ट्रेनों में लिए गए किराए पर देश भर में राजनीति गरमाई हुई है. विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है और इसकी आलोचना की है. कांग्रेस ने मजदूरों का किराया वहन करने की बात कही है. Also Read - Lockdown: महाराष्ट्र को छोड़कर बाकी राज्य प्रवासी श्रमिकों के रेल किराए का कर रहे भुगतान

इस बीच बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से बयान आए हैं. जिसमें कहा गया है कि अब राज्य सरकार ट्रेन के किराए वहन करेंगी और मजूदरों को जेब से कुछ नहीं देना होगा. Also Read - भाजपा पर प्रियंका गांधी का कटाक्ष, कहा- प्रवासी मुफ्त में क्यों नहीं कर सकते यात्रा

Also Read - CM नीतीश कुमार ने किया साफ, मजदूरों का किराया होगा वापस, हर एक को मिलेंगे 1000-1000 रुपए

All of them will be staying at quarantine centre for 21 days. After which they will be given a minimum amount of Rs. 1000 each by Bihar govt. Under this scheme, Rs. 1000 has been already given to 19 lakh people in the state: Chief Minister Nitish Kumar. #CoronavirusLockdown pic.twitter.com/GT4Sn00glF

— ANI (@ANI) May 4, 2020