Encounter in Jammu and Kashmir, Encounter in Nowgam: जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर के नौगाम इलाके में बुधवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने पर सुरक्षा बलों ने मंगलवार देर रात नौगाम के वागूरा की घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया था.

तलाश अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया, जिसमें एक आतंकवादी मारा गया. मारे गए आतंकवादी तथा उसके संगठन के बारे में पता लगाया जा रहा है.

अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों को इलाके में दो आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी इसलिए तलाश अभियान अभी जारी है.