ऊंचे पहाड़ी इलाके में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस ने किया कमाल, लेह एयर फ़ोर्स स्टेशन पर रिकॉर्ड 21 महीनों में बना दिया रनवे
लगभग 452 करोड़ रुपये की लागत वाला यह प्रोजेक्ट 2023 में शुरू हुआ था. इसमें रनवे, टैक्सीवे और एयरक्राफ्ट डिस्पर्सल एरिया का निर्माण शामिल है. यह निर्माण कार्य बेहद मुश्किल परिस्थितियों में किया गया.
Leh Air Force Station: भारतीय सेना के मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस (MES) के इंजीनियरों ने ऊंचे पहाड़ी इलाके में स्थित लेह लेह एयर फ़ोर्स स्टेशन पर एक नया रनवे तैयार किया है. ये बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस ने रिकॉर्ड 21 महीनों में ही कड़ी मेहनत से हासिल कर ली. 1960 के दशक में एक साधारण हवाई पट्टी पट्टी वाली लेह एयरफ़ील्ड अब अब दो रनवे वाले एक आधुनिक एयरबेस में बदल गई है.
इस कामयाबी की जानकारी भारतीय सेना ने X पर दी और कहा, “1960 के दशक की धूल भरी हवाई पट्टी से लेकर आज के विश्व स्तरीय एयरफ़ील्ड तक, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस (MES) के इंजीनियरों ने लेह एयर फ़ोर्स स्टेशन पर बेहतरीन काम किया है. उन्होंने मुश्किल ठंडी परिस्थितियों में ऊंचे पहाड़ी इलाके में रिकॉर्ड 21 महीनों में एक रनवे बनाया है.”
From a dusty airstrip in the 1960s to a world-class airfield today, Military Engineering Service (MES) engineers have delivered excellence at Leh Air Force Station, constructing a runway in a record 21 months under extreme cold conditions in rugged high altitude.
2023 में शुरू हुआ था काम
लगभग 452 करोड़ रुपये की लागत वाला यह प्रोजेक्ट 2023 में शुरू हुआ था. इसमें रनवे, टैक्सीवे और एयरक्राफ्ट डिस्पर्सल एरिया का निर्माण शामिल है. यह निर्माण कार्य बेहद मुश्किल परिस्थितियों में किया गया. शून्य से नीचे के तापमान और कम ऑक्सीजन लेवल के बावजूद मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस ने इस प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड समय में पूरा कर दिया.
रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण
लेह एयरफ़ील्ड पर बना ये नया रनवे भारतीय वायु सेना के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के पास इसकी लोकेशन इसे सामरिक नजरिए से बेहद खास बनाती है. नया रनवे भारी सैन्य विमानों की आवाजाही और ऑपरेशन्स को काफी बेहतर बनाएगा. इस खास कामयाबी की सेना ने जो तस्वीर साझा की है उसमें बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच नए रनवे पर एक C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान दिखाया गया है.
भारतीय वायु सेना और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर MES द्वारा पूरा किया गया यह प्रोजेक्ट देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमावर्ती क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. यह नया रनवे मुश्किल इलाके में भारतीय इंजीनियरिंग की क्षमताओं का प्रतीक भी है.
चीन सीमा पर तेजी से तैयार हो रहा है बुनियादी ढांचा
भारतीय वायु सेना (IAF) ने लद्दाख के न्योमा में लाइन ऑफ़ एक्चुअल कंट्रोल से सिर्फ़ 30 किमी दूर एक नया, 2.7 किमी लंबा कंक्रीट रनवे भी शुरू किया है. यहां फाइटर जेट और बड़े ट्रांसपोर्ट विमान उतर सकते हैं और उड़ान भर सकते हैं. बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (BRO) ने लद्दाख ले लेकर अरुणाचल तक फ्रंटियर हाईवे पर निर्माण कार्य में भी तेजी लाई है. ऊंचे पहाड़ों में कई सामरिक महत्व की सुरंगों का निर्माण भी किया गया है.
