जनता पर महंगाई बोझ बढ़ता जा रहा है.अमूल द्वारा दूध के दामों में इजाफे के बाद अब मदर डेयरी ने भी दूध के दामों में बढ़ोतरी कर दी है. प्राप्त जानकारी के अनुसार मदर डेयरी द्वारा दूध के दाम दो रुपये प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं. नई दरें कल सुबह से लागू होंगी. कंपनी ने कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे परिचालन लागत और दूध की उत्पादन लागत में वृद्धि को कारण बताया है. नई दरें कंपनी के सभी प्रकार के दूध पर लागू होंगी.

Mother Dairy raises its liquid milk prices by Rs 2/litre with effect from August 17. The new prices will be applicable for all milk variants. pic.twitter.com/apzJwFt9wj

— ANI (@ANI) August 16, 2022