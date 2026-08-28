Milk Price Hike: देश के इस बड़े शहर में 1 सितंबर से महंगा हो जाएगा दूध, प्रति लीटर 9 रुपये की बढ़ोतरी -जानें नई कीमत

Milk Price Hike: इस बढ़ोतरी के बाद तबेला दूध की कीमत प्रति लीटर बढ़कर 102 रुपये हो जाएगी. फिलहाल मुंबई में तबेला दूध की कीमत 93 रुपये प्रति लीटर है.

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Tabela Milk Price Hike: कीमत में वृद्धि के बाद मुंबई में तबेला दूध की कीमत 102 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी.

Milk Price Hike: मुंबई में तबेला दूध की कीमत में बढ़ोतरी होने वाली है. शहर के दूध प्रोड्यूसर ने 1 सितंबर, 2026 से कीमत में 9 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी का ऐलान किया है. दूध की कीमतों में यह वृद्धि त्योहारों के मौसम से ठीक पहले की जा रही है. कीमत में बढ़ोतरी के बाद उन घरों पर बोझ बढ़ेगा जो रोजाना इस डेयरी फार्म का दूध खरीदते हैं. इस बढ़ोतरी के बाद तबेला दूध की कीमत प्रति लीटर बढ़कर 102 रुपये हो जाएगी. फिलहाल मुंबई में तबेला दूध की कीमत 93 रुपये प्रति लीटर है.

कब से लागू होगी बढ़ी हुई कीमतें?

मुंबई में तबेला दूध की बढ़ी हुई दरें 1 सितंबर, 2026 से लागू होंगी और 28 फरवरी, 2027 तक लागू रहेंगी. दूध प्रोड्यूसर ने कहा कि कीमतें बढ़ाने का फैसला डेयरी मवेशियों की लागत में लगातार बढ़ोतरी और जानवरों के चारे पर खर्च में वृद्धि के कारण लिया गया है.

क्यों बढ़ रही है तबेला दूध की कीमतें?

प्रोड्यूसर्स के मुताबिक, हाल के महीनों में डेयरी फार्म चलाने का खर्च काफी बढ़ गया है, जिससे 93 रुपये प्रति लीटर के मौजूदा रेट पर दूध बेचना मुश्किल हो गया है. अनाज समेत कई तरह के जानवरों के चारे की कीमतें 25 फीसदी तक बढ़ गई हैं. चारे और खली की ज्यादा कीमत ने दूध प्रोडक्शन की कुल लागत को और बढ़ा दिया है. कंपनी की तरफ से कहा गया कि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने से कीमत में बदलाव ज़रूरी हो गया था.

बजट पर सीधा होगा असर

दूध की कीमत में 9 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी से उन घरों के बजट पर सीधा असर पड़ने की संभावना है, जो अपनी रोजाना की खपत के लिए तबेला दूध पर निर्भर हैं. त्योहारों के मौसम से ठीक पहले, कीमतों में बढ़ोतरी से मुंबईकरों के लिए एक और खर्च बढ़ने वाला है, जो पहले से ही बढ़ती कीमतों से जूझ रहे हैं. 1 सितंबर से मुंबई में तबेला दूध खरीदने वाले कंज्यूमर्स को अभी के 93 रुपये से बढ़कर 102 रुपये प्रति लीटर देने होंगे.

MMPA ने क्या कहा?

मुंबई मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (MMPA) के मुताबिक, बदला हुआ रेट अगले छह महीने यानी 28 फरवरी 2027 तक लागू रहेगा. इसके बाद इसे फिर से रिव्यू किया जाएगा. मुंबई में तबेला दूध 3,000 सेज्यादा रिटेलर्स के जरिये बेचा जाता है. MMPA के चेयरमैन सी. के. सिंह ने कहा कि यह बढ़ोतरी एसोसिएशन के 70 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा एक बार की बढ़ोतरी है. यह पिछली बढ़ोतरी के लगभग छह महीने बाद हुई है. इससे पहले फरवरी 2026 में कीमतें 91 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 93 रुपये प्रति लीटर की गई थीं.