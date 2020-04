नई दिल्ली: भारत के महान फर्राटा धावक मिल्खा सिंह की बेटी अपने परिवार और देश के गौरव को बढ़ा रहीं हैं. वह अमेरिका में कोरोना महामारी के खिलाफ ऐसी जगह काम कर रही हैं, जहां सबसे ज्‍यादा मौतें हो रहीं हैं. बता दें कि अमेरिका में 40 हजार से ज्‍यादा कोरोना वायरस के संक्रमण से मौत हो चुकी है. Also Read - लॉकडाउन के चलते घर पर ट्रेनिंग कर रहे 22 वर्षीय फुटबॉलर की हुई मौत, खेल जगत में शोक की लहर

महान फर्राटा धावक मिल्खा सिंह और मशहूर गोल्फर जीव मिल्खा सिंह की बड़ी बहन इन दिनों न्यूयार्क के एक अस्पताल में कोराना वायरस पीड़ितों के इलाज में जुटी हुई हैं.

मोना मिल्खा सिंह न्यूयार्क के मेट्रोपोलिटन हॉस्पिटल सेंटर में डॉक्टर है. वह कोरोना के आपात मरीजों का इलाज कर रही है. अमेरिका में अभी तक इस महामारी से 40000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.

So very proud of my sister. She says she feel like she is running a marathon every day. Every life saved is her reward. https://t.co/GqiQIvahPD

— Jeev Milkha Singh (@JeevMilkhaSingh) April 20, 2020