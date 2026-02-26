By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
मिल्की वे गैलेक्सी की अब तक की सबसे डिटेल्ड इमेज! पहली बार इतना साफ दिखा ब्रह्मांड
Space News: खगोलविदों ने हमारी आकाशगंगा की एक ऐसी तस्वीर जारी की है जिसे देखकर हर कोई हैरान है. चिली के ALMA टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिकों ने ये फोटो ली है.
Milky Way Galaxy Photo: खगोलविदों ने हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे के केंद्र की अब तक की सबसे स्पष्ट तस्वीर दुनिया के सामने पेश की है. इस नई तस्वीर में हमारी गैलेक्सी के बीचों-बीच स्थित विशालकाय ‘ब्लैक होल’ के चारों ओर तैरते हुए गैस के जटिल जालों (फिलामेंट्स) को बेहद करीब से देखा जा सकता है.
यह अद्भुत दृश्य चिली में स्थित ALMA ऑब्जर्वेटरी की मदद से तैयार किया गया है. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह इस ऑब्जर्वेटरी द्वारा अब तक प्राप्त किया गया सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण डेटा सेट है.
क्या है सेंट्रल मॉलिक्यूलर जोन?
तस्वीर में जो घनी और उथल-पुथल वाली जगह दिखाई दे रही है, उसे वैज्ञानिकों ने सेंट्रल मॉलिक्यूलर जोन नाम दिया है. यह क्षेत्र लगभग 650 प्रकाश-वर्ष की चौड़ाई में फैला हुआ है. यह ठंडी आणविक गैस का एक ऐसा विशाल भंडार है, जो मिल्की वे के सुपरमैसिव ब्लैक होल को चारों ओर से घेरे हुए है.
यही वह जगह है जहां तारों के जन्म के लिए कच्चा माल यानी गैस और धूल जमा होती है. पहली बार खगोलविदों ने पूरे सेंट्रल मॉलिक्यूलर जोन में फैली इस ठंडी गैस का इतना बारीक और विस्तृत नक्शा तैयार किया है.
अदृश्य दुनिया की अनूठी झलक
यूरोपीय दक्षिणी ऑब्जर्वेटरी की शोधकर्ता एशले बार्न्स का कहना है, “यह चरम स्थितियों वाली जगह है, जो हमारी आंखों के लिए अदृश्य थी, लेकिन अब यह असाधारण विवरण के साथ हमारे सामने है.”
इस रिसर्च को ACES प्रोजेक्ट के तहत अंजाम दिया गया. वैज्ञानिकों ने रेडियो तरंगों की मदद से इस क्षेत्र में दर्जनों अणुओं की पहचान की है. चौंकाने वाली बात यह है कि यहां सिलिकॉन मोनोऑक्साइड के साथ-साथ जटिल कार्बनिक यौगिक जैसे मेथनॉल, एसीटोन और इथेनॉल भी पाए गए हैं.
तारों के जन्म की ‘फैक्ट्री’
यह डेटा दिखाता है कि गैस के रेशों का एक जटिल जाल इस क्षेत्र में फैला हुआ है. ये जाल गैस को उन घने समूहों में भेजते हैं जहां नए तारे जन्म लेते हैं. हालांकि हमारी आकाशगंगा के बाहरी हिस्सों में तारों का जन्म शांति से होता है, लेकिन केंद्र के करीब स्थितियां बहुत ही हिंसक और चरम होती हैं.
यहां मिल्की वे के सबसे विशालकाय तारे पाए जाते हैं. ये तारे बहुत तेजी से चमकते हैं और अपना जीवन कम समय में ही पूरा कर लेते हैं. इनका अंत ‘सुपरनोवा’ या उससे भी बड़े धमाकों यानी ‘हाइपरनोवा’ के रूप में होता है.
ब्रह्मांड के इतिहास का आईना
वैज्ञानिकों का मानना है कि आकाशगंगा का यह केंद्र अरबों साल पहले की शुरुआती गैलेक्सीज के वातावरण जैसा दिखता है. यहां तारों के जन्म का अध्ययन करके खगोलविदों को यह समझने में मदद मिलेगी कि ब्रह्मांड की शुरुआत में गैलेक्सीज कैसे बनीं और विकसित हुईं.
यह विशालकाय तस्वीर आकाश में तीन पूर्ण चंद्रमाओं के बराबर के क्षेत्र को कवर करती है. इसे कई छोटी-छोटी तस्वीरों को जोड़कर एक बड़े मोजेक की तरह बनाया गया है. इस खोज से जुड़े पांच शोध पत्र मंथली नोटिसेस ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में प्रकाशित होने के लिए स्वीकार किए जा चुके हैं.
