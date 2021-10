Mini bus fell into a gorge in Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. यहां थाथरी से डोडा जा रही एक मिनी बस खाई में जा गिरी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. दुर्घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई और घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया.Also Read - महाराष्ट्र पर उंगली उठाने वालों को सुरक्षा देने की बजाय कश्मीर और अरुणाचल में फोर्स भेजे केंद्र सरकार: शिवसेना

Jammu and Kashmir | 8 persons dead, several injured as a mini bus travelling from from Thathri to Doda fell into a gorge. Rescue operation underway: Additional SP, Doda pic.twitter.com/7UaRDGOV5i

