बेंगलुरुः दिल्ली में एक रैली में सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित ‘उकसावे’ वाले नारों के लिए कड़ी आलोचना का सामना कर रहे भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के समर्थन में आते हुए कर्नाटक के पर्यटन मंत्री सी टी रवि ने कहा कि राष्ट्र विरोधियों को बिरयानी नहीं बल्कि बंदूक की गोली मिलनी चाहिए.

रवि ने केंद्रीय मंत्री के समर्थन में ट्वीट किया. ठाकुर ने दो दिन पहले दिल्ली में एक चुनावी रैली में सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों पर बरसते हुए लोगों को कथित तौर एक आपत्तिजनक नारा लगाने के लिए उकसाया था.

Anti-nationals should get bullet not biryani: Karnataka Minister backs Anurag Thakur

