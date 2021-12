Lakhimpur Kheri Violence Case: पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने एक बार फिर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी (MOS Ajay Mishra) पर जोरदार हमला बोला है. लखीमपुर खीरी हिंसा मामले (Lakhimpur Kheri Violence Case) में अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) मुख्य आरोपी है. राहुल गांधी ने अजय मिश्रा को अपराधी बताते हुए उनके इस्तीफे की मांग की. कांग्रेस (Congress) नेता ने लोकसभा में कहा, गृहराज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, वह अपराधी हैं. बता दें कि गृहराज्य मंत्री अजय मिश्रा संसद से एक किलोमीटर से भी कम दूरी पर नॉर्थ ब्लॉक स्थित दफ्तर में गुरुवार सुबह पहुंचे थे.Also Read - Punjab Assembly Election: तो कांग्रेस की तरफ से गुगली फेंकेंगे Harbhajan Singh! स्क्रिनिंग कमेटी की बैठक आज

राहुल गांधी ने कहा लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में चर्चा होनी चाहिए, हमें हत्या के इस मामले में बोलने का अवसर मिलना चाहिए. खासतौर पर जब इस तरह की साजिश में स्वयं मंत्री का नाम सामने आए तो इस पर चर्चा होनी ही चाहिए. बता दें कि लखीमपुर खीरी मामले की जांच कर रही पुलिस टीम ने हिंसा को सुनियोजित साजिश (Planned Conspiracy) बताया है. इसके बाद विपक्ष के कई नेताओं ने गुरुवार को इस मामले में स्थगन प्रस्ताव दिया था. विपक्ष के शोर शराबे के बीच सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा.

दूसरी तरफ राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू (Venkaiah Naidu) ने कहा कि वह इस तरह के कार्य के लिए सदन का समय बर्बाद नहीं करेंगे और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Khadge) को लखीमपुर खीरी मामले में कुछ भी बोलने से रोक दिया. इसके बाद तो कांग्रेस और अन्य पार्टियों के सांसदों ने राज्यसभा में भी जमकर हंगामा किया.

एक तरफ राहुल गांधी सदन के अंदर लखीमपुर खीरी मामले में जमकर अजय मिश्रा और केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी मोर्चा खोला हुआ है. उन्होंने अजय मिश्रा को कैबिनेट से निष्कासित न करने को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का नैतिक दिवालियापन करार दिया. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, अजय मिश्रा ‘टेनी’ इनके नैतिक दिवालिएपन का सबसे बड़ा संकेत है. नरेंद्र मोदी जी धर्मपरायणता और धार्मिक पोशाक पहनकर आप इस तथ्य को नहीं झुठला सकते हैं कि आप एक अपराधी को बचा रहे हैं.

The government’s refusal to sack Ajay Mishra Teni is the starkest indication of its moral bankruptcy. @narendramodi ji, carefully curated spectacles of piety and wearing religious attire will not change the fact that you are protecting a criminal.. 1/2

