नई दिल्ली: अमेरिका-ईरान के दरमियां बढ़ते तनाव के बीच भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की. इस दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को नए साल की बधाई दी. पीएम मोदी ने देशवासियों की ओर से प्रेजिडेंट ट्रंप और उनके परिवार के साथ अमेरिका के नागरिकों को भी नए साल की बधाई दी. इसके अलावा पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया.

PMO: Prime Minister Narendra Modi spoke with Donald Trump, President of the United States to convey New Year greetings.The Prime Minister wished President Trump, his family and the people of the United States good health, prosperity and success in the New Year. pic.twitter.com/KgzNJNb2JD — ANI (@ANI) January 7, 2020

PMO: PM Modi stated India-US relations have grown from strength to strength. PM highlighted significant progress made in deepening strategic partnership in previous year&expressed desire to continue to work with Pres Trump for enhancing cooperation in areas of mutual interest https://t.co/RheyUTqddN — ANI (@ANI) January 7, 2020

पीएमओ की ओर से दी गई सूचना के अनुसार, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को नए साल की बधाई दी. पीएम मोदी ने नए साल में राष्ट्रपति ट्रंप, उनके परिवार और अमेरिकी नागरिकों के स्वास्थ्य, समृद्धि और सफलता की कामना की. पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध पिछले कुछ वक्त में मजबूत हुए हैं.’

PMO: President Trump wished the people of India prosperity and progress in the New Year. He expressed satisfaction at the achievements in the relationship in the last few years and reiterated his readiness for further deepening bilateral cooperation. (file pic) pic.twitter.com/tfnRbRIrhp — ANI (@ANI) January 7, 2020

पीएमओ के मुताबिक, पीएम मोदी को जवाब देते हुए, राष्ट्रपति ट्रम्प ने भी नए साल में भारत के लोगों की समृद्धि और प्रगति की कामना की. “उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में संबंधों में उपलब्धियों पर संतोष व्यक्त किया और द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा बनाने के लिए अपनी तत्परता दोहराई.”