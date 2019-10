नई दिल्ली: केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेद्र प्रधान सोमवार से मंगोलिया के तीन दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं जहां वह भारत के सहयोग से बन रही रिफाइनरी के लिए तैयार किए गए इन्फ्रास्ट्रक्चर के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे. इस मौके पर मंगोलिया के साथ खनन, कोयला और रेलवे व अन्य क्षेत्रों में सहयोग को लेकर उनकी बातचीत हो सकती है.

Minister of Petroleum&Natural Gas&Steel,Dharmendra Pradhan, to visit Mongolia on 8-9 Oct. He’ll participate in the opening ceremony of Mongol Refinery project. The Mongol Refinery project is being developed under a line of credit of US$1.236 billion extended by India. (file pic) pic.twitter.com/sOmxncZQri

— ANI (@ANI) October 6, 2019