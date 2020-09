नई दिल्‍ली: केंद्रीय रेल राज्‍य मंत्री सुरेश अंगड़ी का आज बुधवार को दिल्‍ली स्‍थ‍ित एम्‍स में निधन हो गया है. बीते 11 सितंबर को उन्‍होंने ट्वीट करके खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी थी. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के वे पहले मंत्री हैं, जिनकी जान कोरोना वायरस संक्रमण के चलते हो गई है. उनके निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताते हुए उन्‍हें श्रद्धांजलि दी है. Also Read - एमपी के गृहमंत्री ने कहा- "मैं मास्क नहीं पहनता", कांग्रेस ने पूछा-"क्या कायदे बस आम लोगों के लिए हैं?"

पीएम मोदी ने उनके साथ अपना फोटो ट्वीट करते हुए लिखा, श्री सुरेश अंगड़ी एक असाधारण कार्यकर्ता थे, जिन्होंने कर्नाटक में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कड़ी मेहनत की. वह एक समर्पित सांसद और प्रभावी मंत्री थे, जो पूरे स्पेक्ट्रम में प्रशंसित थे. उनका निधन दुखद है. इस दुख की घड़ी में मेरे विचार उनके परिवार और दोस्तों के साथ हैं. शांति.

Suresh Angadi was a dedicated MP and effective minister, admired across the spectrum. His demise is saddening. My thoughts are with his family and friends in this sad hour, tweets Prime Minister Narendra Modi pic.twitter.com/55obcBwdrU

— ANI (@ANI) September 23, 2020