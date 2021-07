Ministry Of Co-Operation: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के कैबिनेट का विस्तार बुधवार शाम को किया जाएगा. इससे ठीक पहले केंद्र सरकार ने एक नया मंत्रालय बनाया है. केंद्र सरकार ने मंगलवार देर शाम ‘सहकार से समृद्धि’ के विजन को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा एक अलग ‘सहयोग मंत्रालय’ बनाया गया है. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक नया सहकारी मंत्रालय सृजित करने का फैसला किया है. आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. Also Read - Union Cabinet Expansion: कल शाम होगा मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार, ये नए चेहरे हो सकते हैं शामिल!

मंत्रिपरिषद में बुधवार को बड़ा फेरबदल होने के बारे में चर्चा के बीच सरकारी सूत्रों ने कहा कि नया मंत्रालय सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए सृजित किया जा रहा है. सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराएगा. नये मंत्रालय के लिए एक प्रभारी मंत्री को बुधवार को नामित किया जाएगा. Also Read - मोदी कैबिनेट के विस्तार से पहले केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत बने कर्नाटक के गवर्नर, 8 राज्यों के राज्यपाल बदले गए

A separate ‘Ministry of Co-operation’ has been created by PM Narendra Modi-led Central Government for realizing the vision of ‘Sahkar se Samriddhi’. This ministry will provide separate administrative, legal & policy framework for strengthening cooperative movement in the country. pic.twitter.com/SfeS6eACCa Also Read - पीएम मोदी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर दी श्रद्धांजलि

— ANI (@ANI) July 6, 2021