नयी दिल्ली: रक्षा मंत्रालय ने कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को पृथक रखने के लिए सात और केंद्रों की स्थापना की है और इनमें खासतौर पर कोरोना वायरस से प्रभावित देशों से आ रहे भारतीयों को रखा जाएगा. अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि ये केंद्र जैसलमेर, सूरतगढ़, झांसी, जोधपुर, देवलाली (नासिक, महाराष्ट्र), कोलकाता और चेन्नई में स्थापित किए गए हैं.

Sources:While facility at Manesar is an emergency facility responding to emergency requirements given by Govt,sources managing it indicate that detainees demand special facilities like independent rooms,creating hindrance in functioning of medical&administrative staff at facility https://t.co/wIIMCvZBAL

