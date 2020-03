नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार शाम पांच बजे दक्षेस (SAARC) देशों के वीडियो कान्फ्रेंस में भारत का नेतृत्व करेंगे. विदेश मंत्रालय ने शनिवार को ये जानकारी दी. बता दें कि दक्षेस देश कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए संयुक्त रणनीति बनाने की पीएम मोदी की पहल पर सभी देश एक साथ वार्ता करेंगे.

Raveesh Kumar, Ministry of External Affairs: Coming together for common good! On 15 March at 1700 IST, PM

Narendra Modi will lead India at the video conference of all SAARC member countries, to chalk out a strong common strategy to fight COVID-19 in the region. pic.twitter.com/7laV5URHDg

— ANI (@ANI) March 14, 2020