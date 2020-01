नई दिल्ली: वरिष्ठ राजनयिक तरनजीत सिंह संधू को अमेरिका में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है. यह जानकारी मंगलवार को विदेश मंत्रालय ने दी. भारतीय विदेश सेवा के 1988 बैच के अधिकारी संधू वर्तमान में श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त हैं. वह वॉशिंगटन में हर्षवर्द्धन श्रृंगला का स्थान लेंगे. श्रृंगला को भारत का नया विदेश सचिव बनाया गया है.

Ministry of External Affairs (MEA): Taranjit Singh Sandhu (IFS:1988), presently High Commissioner of India, Colombo has been appointed as the next Ambassador of India to the United States of America. (file pic) pic.twitter.com/yDfZgwEfvw

