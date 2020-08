Fresh Guidelines for International Passengers: देश में इन दिनों कोरोना वायरस जमकर कहर बरसा रहा है. हर दिन हजारों की संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं, जिससे हर तरफ हंगामा मचा हुआ है. देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 17 लाख के पार पहुंच चुकी है. ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विदेशों से भारत आ रहे लोगों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए जारी की गई इस गाइडलाइन के मुताबिक, जो भी लोग विदेश से आ रहे हैं उन्हें अपने आने की जानकारी 72 घंटे पहले देनी होगी. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी ये दिशा-निर्देश आठ अगस्त से लागू हो जाएंगे. Also Read - International Flights: स्पाइसजेट को मिली इस देश के लिए उड़ान भरने की अनुमित, इससे पहले सिर्फ Air India को थी इजाजत

Now 7 Days Paid Institutional Quarantine Must For Every International Passengers

नई गाइडलाइन के मुताबिक, जो भी यात्री विदेश से आ रहे हैं, उन्हें यात्रा समय से कम से कम 72 घंटे पहले नई दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट newdelhiairport.in पर एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा. जिसमें उन्हें अपने स्वास्थ्य संबंधी स्टेटस की जानकारी देना होगा. साथ ही यात्रियों को पोर्टल को एक शपथपत्र भी देना होगा, कि वे 14 दिनों के क्वारंटाइन पीरियड का पालन करेंगे.

They should also give an undertaking on the portal that they would undergo mandatory quarantine for 14 days i.e. 7 days paid institutional quarantine at their own cost, followed by 7 days isolation at home with self-monitoring of health: Ministry of Health and Family Welfare https://t.co/ATbjZ4VwgB

