गृह मंत्रालय ने हरविंदर सिंह रिंदा को घोषित किया आतंकवादी, इन दो आतंकी संगठनों पर लगाया बैन

आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को एक शख्स और दो संगठनों को आतंकवादी/आतंकवादी संगठन घोषित कर बैन कर दिया है. गृह मंत्रालय ने हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा को आतंकवादी घोषित किया है. वहीं ‘खालिस्तान टाइगर फोर्स’ (Khalistan Tiger Force) और जम्मू और ‘कश्मीर गजनवी फोर्स’ (Jammu And Kashmir Ghaznavi Force) जैसे संगठनों को आतंकी संगठन घोषित कर बैन कर दिया है.

गृह मंत्रालय ने बताया कि हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा को आतंकवादी घोषित किया गया है. संधू आतंकवादी संगठन ‘बब्बर खालसा’ इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ है. वर्तमान में वह सीमापार एजेंसियों के संरक्षण में पाकिस्तान के लाहौर में है. उसे विशेष रूप से पंजाब में विभिन्न आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाया गया है. इस घोषणा के साथ ही ये अब यूएपीए की चौथी अनुसूची में 54 घोषित आतंकवादी हैं.