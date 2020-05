नई दिल्‍ली: कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने मंगलवार को देश के नाम पर दिए संबोधन में जब स्‍थानीय उत्‍पादों को प्रोत्‍साहित करने की अपील पूरे देशवासियों से की तो उनके बेहद करीबी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दूसरे दिन बुधवार को पीएम मोदी की अपील पर अमल करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. उन्‍होंने केंद्रीय सशस्‍त्र बलों की कैंटीनों में सभी स्‍वदेशी यानि स्‍थानीय प्रोडक्‍ट को बेंचने का निर्णय लिया है. Also Read - कैसे करें किसानों और गरीब मजदूरों की मदद, पत्र लिखकर प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को दिए 11 सुझाव

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कल, पीएम मोदी ने स्‍थानीय उत्‍पादों और भारत को आत्‍मनिर्भर बनाने की अपील की थी. इस दिशा में मिनिस्‍ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने तय किया है कि एक जून 2020 से CAPF (Central Armed Police Forces) कैंटीनों में केवल स्‍वदेशी उत्‍पाद ही बेंचे जाएंगे. Also Read - जापान में Coronavirus से सूमो पहलवान की मौत, किसी रेसलर की मौत का पहला केस

गृह मंत्रालय ने कहा है कि करीब दस लाख सीएपीएफ के जवानों के परिवार के 50 लाख सदस्य स्वदेश निर्मित उत्पादों का इस्तेमाल करेंगे. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की कैंटीन में एक जून से केवल स्वदेश निर्मित वस्तुओं की ही बिक्री होगी. Also Read - Arogya Setu App: डाटा सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने जारी किए नए नियम, उल्लंघन करने पर जेल या फिर जुर्माना

Yesterday, PM Modi had appealed to encourage local products & make India self-reliant. In this direction Ministry of Home Affairs has decided that only indigenous products will be sold at all CAPF (Central Armed Police Forces) canteens from 1st June, 2020: Home Minister Amit Shah pic.twitter.com/nt2Kp4YGbW

— ANI (@ANI) May 13, 2020