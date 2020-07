नई दिल्ली: केन्द्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण (Corona Virus Infection) के बढ़ते मामलों के मद्देनजर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी राज्यों से बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित नहीं होने देने, शारीरिक दूरी के नियम का पालन करने और स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों का वेबकास्ट सुनिश्चित करने को कहा है. गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने एक परामर्श जारी कर कहा है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह (Independence Day celebration) में चिकित्सकों, स्वास्थ्य एवं सफाई कर्मचारियों जैसे कोरोना योद्धाओं को महामारी के खिलाफ लड़ाई में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं को ध्यान में रखते हुए आमंत्रित किया जाना चाहिए. Also Read - गृह मंत्रालय की लॉकडाउन पर संशोधित गाइड लाइन, 20 अप्रैल से इनमें म‍िलेगी राहत

इसमें कहा गया है कि संक्रमण से उबर चुके लोगों को भी इसमें आमंत्रित किया जाना चाहिए. परामर्श में कहा गया है, '' इसलिए सभी कार्यक्रम इस प्रकार से आयोजित किए जाने चाहिए कि बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा नहीं लगे और आयोजन के लिए प्रौद्योगिकी का सर्वश्रेष्ठ तरीके से इस्तेमाल किया जाए.''

इसमें कहा गया है कि कार्यक्रमों को वेबकास्ट किया जाए ताकि बड़ी संख्या में उन लोगों तक ये पहुंचे जो इनमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे. मंत्रालय ने कहा कि यह उचित होगा कि स्वतंत्रता दिवस समारोहों के दौरान विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों के संदेशों के जरिए तथा सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित ‘आत्मनिर्भर भारत’ विषय का ठीक ढंग से प्रचार- प्रसार हो.

