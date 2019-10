नयी दिल्ली: व्हॉट्सएप जासूसी विवाद पर गृह मंत्रालय ने कहा कि सरकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है और नागरिकों की निजता के उल्लंघन की खबरें भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश है. मंत्रालय के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को कहा कि कोई भी बिचौलिया इकाई नागरिकों की निजता का उल्लंघन करते पाई गयी, सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी.

Ministry of Home Affairs: Some statements have appeared based on reports in media regarding breach of privacy of Indian citizens on WhatsApp. Attempts to malign govt for reported breach are completely misleading,govt will take action against any intermediary for breach of privacy pic.twitter.com/pwKOXDa4SW

मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि व्हॉट्सएप पर भारतीय नागरिकों की निजता भंग करने संबंधी खबरों के आधार पर कुछ बयान सामने आए हैं. कथित उल्लंघन के लिए भारत सरकार को बदनाम करने के प्रयास पूरी तरह से गुमराह करने वाले हैं. केंद्र सरकार नागरिकों के निजता के अधिकार समेत उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने को लेकर प्रतिबद्ध है. अधिकारी ने कहा कि यह स्पष्ट है कि भारत सरकार कानून के प्रावधानों और निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत सख्ती से काम करती है. किसी भी निर्दोष नागरिक का उत्पीड़न न हो या निजता का उल्लंघन न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त रक्षा उपाय हैं.

Union Minister Ravi Shankar Prasad: Government of India is concerned at the breach of privacy of citizens of India on the messaging platform WhatsApp. We have asked WhatsApp to explain the kind of breach & what it is doing to safeguard the privacy of millions of Indian citizens. pic.twitter.com/IklXQ2h42u

