Oxygen Crisis: एक तरफ पूरा देश कोरोना संक्रमण की महामारी को झेल रहा है तो वहीं अब ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर हाहाकार मचा है. कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों को और इलाज करने वाले डॉक्टरों की परेशानी बढ़ गई है. कोरोना की इस दूसरी लहर ने देश में इस महामारी से बचने के सारे इंतजाम अब नाकाफी साबित हो रहे हैं. मेडिकल ऑक्‍सीजन और रेमडेसिविर की भारी किल्‍लत काफी असपतालों में हो रही है, Also Read - Haryana Lockdown Latest Update: हरियाणा में कल से और सख्त होंगे नियम, जानिए क्या कहा अनिल विज ने

गृह मंत्रालय का सख्त आदेश Also Read - Covid-19 In India: कोरोना से मचे कोहराम पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, केंद्र को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

वहीं इस परेशानी ने केंद्र सरकार की चिंता को बढा दिया है और सरकार अस्पतालों तक ऑक्‍सीजन की आपूर्ति को सुचारू करने के लिए पूरी कोशिशें कर रही है. ऑक्‍सीजन टैंकरों को राज्‍यों में रोके जाने की शिकायतें मिलने पर आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सख्‍त रुख अपनाया है और निर्देश दिया है कि राज्यों के बीच मेडिकल ऑक्सीजन की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा. यही नहीं ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों के अंतर-राज्य आवाजाही की अनुमति भी दी जाएगी. Also Read - ओडिशा: राजधानी में सभी धार्मिक स्थल जनता के लिए बंद, आज से लागू हुआ आदेश

No authority shall attach the oxygen-carrying vehicles passing through the district or areas for making supplies specific to any particular district(s) or areas: Ministry of Home Affairs (MHA)

— ANI (@ANI) April 22, 2021