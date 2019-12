नई दिल्‍ली: रेलवे मंत्रालय ने नए साल से राष्‍ट्रीय स्‍तर पर यात्री किराए में मामूली वृद्धि की है. रेलवे के जारी आदेश के मुताबिक, भारतीय रेलवे में विभिन्‍न श्रेणी में 1पैसे से लेकर 4 पैसे प्रतिकिलोमीटर तक वृद्धि की है. बढ़ा हुआ एक जनवरी से प्रभावी होगा. साधारण गैर वातानुकूलित, गैर उपनगरीय भाड़े में एक पैसा प्रति किलोमीटर की वृद्धि की है. रेलवे आदेश के आदेश के मुताबिक, उपनगरीय भाड़े में वृद्धि नहीं की गई है.

रेलवे के आदेश के मुताबिक:-

-साधारण नॉन-एसी (नॉन-सबअर्बन) में साधारण सेकंड क्‍लास में प्रति किलोमीटर 1 पैसा बढ़ाया

– स्‍लीपर क्‍लास साधारण में 1 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ाया

– प्रथम श्रेणी साधारण में 1 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया.

– मेल/ एक्‍प्रेस(नॉन-एसी) में सेकंड क्‍लास (मेल/एक्‍स) में 2 पैसा प्रतिकिलोमीटर.

– स्‍लीपर क्‍लास (मेल/एक्‍स) में 2 पैसा प्रति किलोमीटर

– फर्स्‍ट क्‍लास (मेल/एक्‍स) में 2 पैसे प्रति किलोमीटर किराया बढ़ाया गया है.

एसी क्‍लास में किराए में वृद्धि

– एसी चेयर कार में 4 पैसे प्रति किलोमीटर वृद्धि

– एसी 3- टीयर/3ई में 4 पैसे प्रति किलोमीटर वृद्धि

– एसी 2- टीयर/ में 4 पैसे प्रति किलोमीटर वृद्ध‍ि

– एसी फर्स्‍ट क्‍लास/ ईसी/ईए में 4 पैसे प्रति किलोमीटर वृद्ध‍ि

आठ सेवाओं के लिए स‍िर्फ एक ही नंबर 139 पर अब करें डायल

भारतीय रेल ने अब 139 सेवा नंबर को एकीकृत रेलवे हेल्पलाइन में तब्दील कर दिया है, जो इंटेरेक्टिव वाइस रिस्पांस सिस्टम पर

आधारित है, यात्रियों को अलग-अलग नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है. 1 जनवरी से भारतीय रेल के अनेक हेल्पलाइन नंबर की

बजाय सिर्फ 139 नंबर ही इस्तेमाल किया जा सकेगा.

Ministry of Railways revises the basic passenger fare as per revised passenger fare table published by Indian Railway Conference Association (IRCA), effective from January 1, 2020. pic.twitter.com/SFlDt0bIv1

— ANI (@ANI) December 31, 2019