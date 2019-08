नई दिल्ली: देश के 18 राज्यों के करीब चार लाख लोगों को ‘समर्थ’ योजना के तहत कुशल बनाया जाएगा. इस योजना का उद्देश्य वस्त्र क्षेत्र से जुड़े कामकाजों में लोगों को दक्ष बनाना और क्षमता निर्माण करना है. योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए.

Attended MOU Signing of @TexMinIndia with 18 States Governments to provide skill training to over 4.09 lakh candidates in Textiles sector under #Samarth – a scheme for capacity building in textiles sector. pic.twitter.com/08RFgWQeZq

— Smriti Z Irani (@smritiirani) August 14, 2019