Hindi India Hindi

Ministry Of Transport New Rule For Tourist Vehicles To Return Home State Once In Every 60 Days

टूरिस्ट गाड़ियों के लिए परिवहन मंत्रालय का नया नियम, 60 दिन में एक बार लौटना होगा अपने घर, नहीं माने तो परमिट मिलना मुश्किल!

All India Tourist Vehicle Rule: केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. इस नियम के लागू होने के बाद से टूरिस्ट वाहनों को हर 60 दिनों में कम से कम एक बार अपने पंजीकरण वाले राज्य (Home State) में वापस आना होगा.

टूरिस्ट गाड़ियों को एक साल में 6 बार अपने गृह राज्य लौटना होगा.

सड़क परिवहन मंत्रालय के नए फरमान ने टूरिस्ट गाड़ियों की बेरोकटोक आवाजाही पर लगाम कस दी है. अब ऑल इंडिया परमिट वाले टूरिस्ट वाहनों को हर दो महीने यानि 60 दिन के भीतर एक बार अपने गृह राज्य में वापस जाना अनिवार्य होगा, आसान शब्दों में कहें तो साल भर में 6 बार टूरिस्ट गाड़ियों को अपने रजिस्ट्रेशन वाले राज्य में लौटना होगा. परिवहन मंत्रालय द्वारा 13 फरवरी को जारी किए गए आधिकारिक नोटिफिकेशन में साफ चेतावनी दी गई है कि इस शर्त का पालन न करने वाले वाहनों पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी. सरकार के इस सख्त रुख से ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हड़कंप मच गया है और कड़ा विरोध शुरू हो गया है. इस नियम का देशभर के ट्रांसपोर्टर्स विरोध भी कर रहे हैं.

पुराने वाहनों पर नए नियमों का बोझ गलत

मंत्रालय ने इस संशोधित नियम को 1 अप्रैल से लागू करने का फैसला किया है. ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) ने इन नियमों का विरोध करते हुए कहा कि पुराने रजिस्टर्ड वाहनों पर यह नियम थोपना न्यायसंगत नहीं है. एसोसिएशन ने पुराने नियमों को बताते हुए कहा कि पहले टूरिस्ट गाड़ियों की लौटने की बाध्यता नहीं थी. उन्हें बस अपने होम स्टेट से यात्रा शुरू करनी थी या उन्हें वापस लौटना होता था. AIMTC के अनुसार, जो गाड़ियां पहले से सड़कों पर हैं, उन्हें इस दायरे से बाहर रखा जाए और नया नियम केवल 1 अप्रैल के बाद आने वाले वाहनों पर ही लागू हो. इस नियम के लागू होने से ट्रांसपोर्टरों को साल भर में कम से कम 6 बार अपनी गाड़ियों को वापस पंजीकरण वाले राज्य में ले जाना पड़ेगा. इससे न केवल बुकिंग और काम का नुकसान होगा, बल्कि गाड़ियों के संचालन का मैनेज करना भी बेहद जटिल हो जाएगा.

क्या है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का असली नाम? पहले भी इन विवादों में रह चुके हैं शंकराचार्य, अब पॉक्सो के मामले में घिरे 0

Delhi-NCR के ट्रांसपोर्टर्स की बढ़ी मुसीबत

दिल्ली में BS-4 पर पाबंदी के कारण हजारों लोगों ने मिजोरम, कर्नाटक या उत्तराखंड जैसे दूरदराज के राज्यों में गाड़ियां रजिस्टर कराई हैं. अब दिल्ली से इन राज्यों में हर दो महीने में गाड़ी ले जाना किसी बड़ी चुनौती और आर्थिक बोझ से कम नहीं होगा. वहीं, गाड़ियों को बिना सवारी के केवल नियम पूरा करने के लिए हजारों किलोमीटर चलाने से लाखों लीटर ईंधन की बर्बादी होगी. इससे ट्रांसपोर्टरों की जेब पर तो चपत लगेगी ही, साथ ही सड़कों पर अनावश्यक ट्रैफिक और प्रदूषण का स्तर भी बढ़ेगा.

रिपोर्ट की मानें तो अपनी मांगों और व्यावहारिक समस्याओं को लेकर एसोसिएशन के प्रतिनिधि सोमवार को मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे. ट्रांसपोर्टर्स को उम्मीद है कि सरकार उनकी परेशानियों को समझते हुए इस फैसले को वापस लेगी या इसमें जरूरी ढील देगी.

Add India.com as a Preferred Source