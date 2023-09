Hindi India Hindi

Minor Boy Shoots Drunk Father For Beating His Mother Admitted To Hospital

नाबालिग लड़के ने मां को पीटने पर नशे में धुत पिता को मार दी गोली, अस्पताल में भर्ती

आरोपी की मां ने कहा कि हाथापाई के दौरान गलती से गोली चली थी. जानबूझकर नहीं मारा है.

Crime (Photo File)

Crime In UP: उत्तर प्रदेश (UP) में 13 साल के लड़के ने अपने ही पिता को गोली मार दी. दरअसल, आरोपी ने देखा कि नशे में धुत उसके पिता उसकी मां के साथ रात मार पीट कर रहे. आवास पर देर रात झगड़े के दौरान 13 वर्षीय लड़के ने कथित तौर पर अपने पिता के सीने में गोली मारी. जिला अस्पताल में 39 वर्षीय धीरेंद्र सिंह की हालत गंभीर बनी हुई है. आरोपी की मां ने कहा कि हाथापाई के दौरान गलती से गोली चली थी. जानबूझकर नहीं मारा है.

क्या है पूरा मामला?

घटना कैला देवी थाना क्षेत्र के चाचू नागल की मडैया गांव की है. पीड़ित पिता ने बताया कि वो काम करके घर लौटा. थका हुआ था इसलिए खाट पर आराम कर रहा था तभी बेटे ने उन पर गोली चलाई. घायल होने के बाद उसने चिल्लाया. पड़ोसी ने पुलिस आपातकालीन नंबर पर कॉल किया और इसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया.

आगे कहा, “मेरे बेटे ने एक पुरानी, ​​घर में बनी पिस्तौल का इस्तेमाल किया जो मैंने काफी समय पहले खरीदी थी. पुलिस को उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए.”

जांच से पता चला कि धीरेंद्र शराब पी रहा था और उसकी अपनी पत्नी अंगूरी देवी के साथ तीखी बहस हुई. मार-पीट में तब्दील हो गई. झगड़े के दौरान गोली चल गई. पड़ोसियों ने पुष्टि की कि धीरेंद्र अक्सर अपनी पत्नी और बेटे के साथ मारपीट करता था. पुलिस का कहना है कि लड़का फरार है. सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. लड़के के खिलाफ IPC की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत FIR दर्ज की गई. मामले की जांच की जा रही है.

