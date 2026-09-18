EnglishHindi

दिल्ली में नाबालिग से गैंगरेप और हत्या से सनसनी, पुलिस ने 4 अभियुक्तों दबोचा, 3 नाबालिग

दिल्ली के उत्तर-पश्चिमी इलाके में एक 17 साल की नाबालिग युवती के साथ गैंगरेप और हत्या की खबर है. पुलिस को खुले मैदान में उसकी लाश बरामद हुई, जिसे कुत्तों ने खा लिया था.

Written by: Arun Kumar
Updated: September 18, 2026, 11:20 AM IST
Swarrop Nagar Police Station
दिल्ली के स्वरूप नगर थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना @x.com

देश की राजधानी दिल्ली के स्वरूप नगर (उत्तर-पश्चिम) इलाके से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां एक 17 वर्षीय महिला की लाश मिली है. खबर है कि आरोपियों ने महिला का गैंगरेप करने के बाद उसकी चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी और उसके शव को खुले मैदान में फेंककर वहां से फरार हो गए. महिला के परिवार ने भी उसकी गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी और पुलिस को जब उसकी मौत के कुछ दिन बाद उसकी लाश मिली तो वह सड़ चुकी थी और आवारा कुत्ते उसे खाने लगे थे. पुलिस को यह शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हालत में मिला, जिसकी पहचान भी नहीं हो पा रही थी.

क्षत-विक्षत हालत में बरामद हुई लाश

शव की हालत इतनी खराब थी कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को उसके लिंग की पहचान करना भी मुश्किल हो रहा था. इस बीच पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से 3 आरोपी 16 से 17 साल के नाबालिग हैं. पुलिस ने बताया कि चौथे आरोपी की पहचान शिवम उर्फ सुदामा के रूप में हुई है. सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे इस संबंध में पूछताछ जारी है.

और पढ़ें: 'बेटियां अब भी सुरक्षित नहीं...', दिल्ली गैंगरेप केस के 12 साल बाद बोलीं निर्भया की मां

लाश को खाने लगे थे आवारा कुत्ते

यह मामला 13 सितंबर की सुबह सामने आया, जब पुलिस को पुलिस को सूचना मिली कि स्वरूप नगर के कुशाक रोड के पास मौजूद एक खेत में लाश पड़ी है. न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस के मुताबिक, महिला के शव के कुछ हिस्सों को आवारा कुत्ते खा चुके थे. उसका एक हाथ उसके शव से दूर पड़ा था.

अपराध से पहले सभी ने साथ में पी थी शराब

पुलिस ने बताया कि मृतक लड़की और आरोपी एक-दूसरे को जानते थे और वह उसे टैंपो में बिठाकर अपने साथ ले गए. आरोपियों ने पहले एक साथ शराब पी थी और फिर महिला के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी. चौंकाने वाली बात यह भी है कि पीड़ित परिवार ने इस महिला के लापता होने की शिकायत तक दर्ज नहीं कराई. परिजनों ने बताया कि पीड़ित महिला अकसर घर छोड़कर चली जाती थी और कुछ दिन बाद लौट आया करती थी.

पुलिस ने खंगाले 50 से ज्यादा CCTV

पुलिस ने कहा कि उसने 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के विश्लेषण से यह गुत्थी सुलझा ली. उन्होंने एक टेंपो पर शक हुआ, जो संदिग्ध रूप से घूम रहा था. शुरुआत में इस वाहन के रजिस्ट्रेशन की पहचान नहीं हो पाई थी क्योंकि अंधेरा और खराब रोशनी से नंबर क्लियर नहीं हो पा रहा था. इस वाहन की निरंतर पड़ताल के बाद पता चला कि यह खड्ढा कॉलोनी में खड़ा हुआ है.

ड्राइवर से पूछताछ में खुल गया राज

टेंपो ड्राइवर को गिरफ्त में लेकर जब उससे सख्ती से पूछताछ हुई तो पुलिस को 3 अन्य संदिग्धों का भी पता चल गया. इसके बाद सभी 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने दो चाकू भी बरामद कर लिए हैं, जिनका उपयोग इस हत्याकांड में हुआ था. इसके अलावा पुलिस ने वे पकड़े भी बरामद कर लिए हैं, जो आरोपियों ने अपराध के वक्त पहने हुए थे.

पुलिस हर एंगल से कर रही जांच

पुलिस आरोपियों से यह पूछताछ कर रही है कि क्या इस अपराध चारों के अलावा कोई अन्य भी संलिप्त था. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं और बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.