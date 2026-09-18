दिल्ली में नाबालिग से गैंगरेप और हत्या से सनसनी, पुलिस ने 4 अभियुक्तों दबोचा, 3 नाबालिग

दिल्ली के उत्तर-पश्चिमी इलाके में एक 17 साल की नाबालिग युवती के साथ गैंगरेप और हत्या की खबर है. पुलिस को खुले मैदान में उसकी लाश बरामद हुई, जिसे कुत्तों ने खा लिया था.

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दिल्ली के स्वरूप नगर थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना @x.com

देश की राजधानी दिल्ली के स्वरूप नगर (उत्तर-पश्चिम) इलाके से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां एक 17 वर्षीय महिला की लाश मिली है. खबर है कि आरोपियों ने महिला का गैंगरेप करने के बाद उसकी चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी और उसके शव को खुले मैदान में फेंककर वहां से फरार हो गए. महिला के परिवार ने भी उसकी गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी और पुलिस को जब उसकी मौत के कुछ दिन बाद उसकी लाश मिली तो वह सड़ चुकी थी और आवारा कुत्ते उसे खाने लगे थे. पुलिस को यह शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हालत में मिला, जिसकी पहचान भी नहीं हो पा रही थी.

क्षत-विक्षत हालत में बरामद हुई लाश

शव की हालत इतनी खराब थी कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को उसके लिंग की पहचान करना भी मुश्किल हो रहा था. इस बीच पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से 3 आरोपी 16 से 17 साल के नाबालिग हैं. पुलिस ने बताया कि चौथे आरोपी की पहचान शिवम उर्फ सुदामा के रूप में हुई है. सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे इस संबंध में पूछताछ जारी है.

लाश को खाने लगे थे आवारा कुत्ते

यह मामला 13 सितंबर की सुबह सामने आया, जब पुलिस को पुलिस को सूचना मिली कि स्वरूप नगर के कुशाक रोड के पास मौजूद एक खेत में लाश पड़ी है. न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस के मुताबिक, महिला के शव के कुछ हिस्सों को आवारा कुत्ते खा चुके थे. उसका एक हाथ उसके शव से दूर पड़ा था.

अपराध से पहले सभी ने साथ में पी थी शराब

पुलिस ने बताया कि मृतक लड़की और आरोपी एक-दूसरे को जानते थे और वह उसे टैंपो में बिठाकर अपने साथ ले गए. आरोपियों ने पहले एक साथ शराब पी थी और फिर महिला के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी. चौंकाने वाली बात यह भी है कि पीड़ित परिवार ने इस महिला के लापता होने की शिकायत तक दर्ज नहीं कराई. परिजनों ने बताया कि पीड़ित महिला अकसर घर छोड़कर चली जाती थी और कुछ दिन बाद लौट आया करती थी.

पुलिस ने खंगाले 50 से ज्यादा CCTV

पुलिस ने कहा कि उसने 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के विश्लेषण से यह गुत्थी सुलझा ली. उन्होंने एक टेंपो पर शक हुआ, जो संदिग्ध रूप से घूम रहा था. शुरुआत में इस वाहन के रजिस्ट्रेशन की पहचान नहीं हो पाई थी क्योंकि अंधेरा और खराब रोशनी से नंबर क्लियर नहीं हो पा रहा था. इस वाहन की निरंतर पड़ताल के बाद पता चला कि यह खड्ढा कॉलोनी में खड़ा हुआ है.

ड्राइवर से पूछताछ में खुल गया राज

टेंपो ड्राइवर को गिरफ्त में लेकर जब उससे सख्ती से पूछताछ हुई तो पुलिस को 3 अन्य संदिग्धों का भी पता चल गया. इसके बाद सभी 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने दो चाकू भी बरामद कर लिए हैं, जिनका उपयोग इस हत्याकांड में हुआ था. इसके अलावा पुलिस ने वे पकड़े भी बरामद कर लिए हैं, जो आरोपियों ने अपराध के वक्त पहने हुए थे.

पुलिस हर एंगल से कर रही जांच

पुलिस आरोपियों से यह पूछताछ कर रही है कि क्या इस अपराध चारों के अलावा कोई अन्य भी संलिप्त था. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं और बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज कर लिया है.