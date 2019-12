मध्य प्रदेश: एमपी के खरगोन जिले में 15 वर्षीय बलात्कार पीड़िता ने आत्महत्या कर ली. पीड़िता के पिता ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि शिकायत दर्ज करने से इनकार करने के बाद बच्ची ने ऐसा कदम उठाया. पीड़िता के पिता के अनुसार, आशापुर गांव के रहने वाले बच्चू सुखराम बुंदेला द्वारा उनकी बेटी का अपहरण और बलात्कार किया गया था.

Madhya Pradesh: A 15-year-old rape victim committed suicide in Ashapur village of Khargone. ASP Khargone says,”We got info that a minor girl has committed suicide. We investigated&found out that the girl was raped because of which she took the step.”(22.12) 1/2 pic.twitter.com/2olAFbaciM

घटना के बाद, जब वह और उसकी बेटी कक्कड़ पुलिस चौकी और उसके बाद महेश्वर पुलिस थाने गए, तो पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय उनकी बेटी के चरित्र पर सवाल उठाया. पुलिस ने पिता द्वारा लगाए गए आरोप को गलत ठहराया है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) शशिकांत कांकने ने कहा कि “एक महिला पुलिस अधिकारी बलात्कार की घटना के संबंध में जांच के लिए गई थी.

ASP (Additional Superintendent of Police) Khargone, S Kankane: A woman police officer had gone for investigation in connection with rape incident, the girl was asked to come to police station to report but she didn’t come. We have registered a case&accused has been arrested. 2/2 https://t.co/yTWFMAUBit

