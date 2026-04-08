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Mir Jafar Descendants Voter List Removed Murshidabad West Bengal Identity Crisis News

कौन था मीर जाफर? आज पहचान को तरस रहे इसके वंशज, 300 से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से गायब

मीर जाफर (Mir Jafar) के वंशजों से जुड़ी ये खबर पहचान और अधिकारों की लड़ाई को दिखाती है. दरअसल, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रहने वाले जाफर के वंशजों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है. सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये मीर जाफर था कौन.

Who was Mir Jafar: मीर जाफर (Mir Jafar) का नाम भारतीय इतिहास में अक्सर एक गद्दार की तरह लिया जाता है, लेकिन आज उसके वंशज खुद अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं. पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रहने वाले इस परिवार के 300 से ज्यादा सदस्यों के नाम हाल ही में वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं, जिससे उनके सामने नागरिकता साबित करने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है.

ये मामला तब सामने आया जब चुनाव से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया पूरी की गई. इस प्रक्रिया के बाद बड़ी संख्या में लोगों के नाम लिस्ट से गायब हो गए, जिनमें मीर जाफर के वंशज भी शामिल हैं. परिवार के सदस्य अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं, ताकि वे ये साबित कर सकें कि वे इसी देश के नागरिक हैं.

कौन है सैय्यद आमिर मिर्जा?

इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा ध्यान 89 वर्षीय सैय्यद आमिर मिर्जा पर गया है. उम्र के इस पड़ाव पर जहां उन्हें आराम की जिंदगी जीनी चाहिए, वहीं अब उन्हें अपनी पहचान के लिए दस्तावेज जुटाने पड़ रहे हैं. मिर्जा का कहना है कि उनका परिवार पीढ़ियों से यहीं रह रहा है, लेकिन अब उन्हें अपने ही देश में अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ रही है.

मीर जाफर कौन था?

इतिहास के पन्नों में मीर जाफर को 1757 की प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने के लिए जाना जाता है. इस घटना ने ब्रिटिश शासन की नींव रखी थी. लेकिन आज, उसी इतिहास से जुड़े इस परिवार के लोग खुद को सिस्टम के सामने बेबस महसूस कर रहे हैं.

मुर्शिदाबाद में रहने वाले इस परिवार के लिए ये सिर्फ वोटर लिस्ट से नाम हटने का मामला नहीं है, बल्कि यह उनके अस्तित्व और अधिकारों का सवाल बन चुका है. वोटर आईडी न होने से वे न सिर्फ मतदान के अधिकार से वंचित हो सकते हैं, बल्कि कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं उठा पाएंगे.

ये घटना प्रशासनिक प्रक्रियाओं और उनकी पारदर्शिता पर भी सवाल उठाती है. क्या वाकई इतने बड़े पैमाने पर नाम हटाना सही था, या इसमें कहीं न कहीं चूक हुई है? फिलहाल, मीर जाफ़र के वंशजों की एक ही मांग है. उन्हें उनका हक और पहचान वापस मिले, ताकि वे सम्मान के साथ अपने ही देश में जी सकें.

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