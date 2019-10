टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश): कहते हैं कि ‘जाको राखे साइयां, मार सके ना कोय.’ कुछ ऐसा ही हुआ मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ में तीन वर्षीय पर्व जैन नाम के एक बच्चे के साथ. यहां यह बच्चा करीब 30 फुट ऊंची गैलरी पर लगी रेलिंग से नीचे जा गिरा, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई, क्योंकि वह सड़क पर न गिरकर उस दौरान नीचे गली से गुजर रहे एक रिक्शे की गद्दी वाली सीट के ऊपर हाथ-पैर के बल गिरा.

#WATCH Tikamgarh: A child fell from a building on a rickshaw that was passing on road below. Child’s father Ashish Jain says,”He was playing on 2nd floor with family members. He fell from railing after he lost his balance. He was examined at a hospital & is safe”. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/3yDOzZmB9y

— ANI (@ANI) October 20, 2019