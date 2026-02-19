  • Hindi
फ्लाइट में बदसलूकी की तो अब खैर नहीं! DGCA का नया नियम- सीधे 30 दिन तक लगेगा Flying Ban, जानिए क्या है नया ड्राफ्ट

यह कदम हाल के वर्षों में बढ़ती unruly incidents जैसे mid-air misbehavior, intoxication-related issues, protests onboard के मद्देनजर उठाया गया है, ताकि क्रू और यात्रियों की सुरक्षा से समझौता न हो.

पढ़िए क्या हैं नए नियम

पिछले दिनों कई ऐसी बदसलूकियों के वीडियो सामने आए जिसमें फ्लाइट यात्रियों ने बदतमीजी की. जिसमें फ्लाइट अटेंडेंट, केबिन क्रू का साथ खराब बर्ताव किया. इन सभी मामलों के मद्देनजर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने हवाई यात्रा को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. 18 फरवरी 2026 को DGCA ने “Handling of Unruly / Disruptive Passengers in Aircraft” पर Draft Civil Aviation Requirements जारी किया. इसमें जीरो टॉलरेंस पॉलिसी (No/Zero Tolerance Policy) अपनाई गई है, जिसका उद्देश्य विमान, यात्रियों, क्रू मेंबर्स, संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना और बोर्ड पर अनुशासन बनाए रखना है. इससे पहले के भी कुछ नियम हैं जो यात्रियों पर लागू होते हैं.

यह नया ड्राफ्ट नियम पहले के 2017 के नियमों की जगह लेगा और सभी भारतीय एयरलाइंस, घरेलू-अंतरराष्ट्रीय उड़ानों, भारतीय हवाई अड्डों और भारत से/की यात्रा करने वाले यात्रियों पर लागू होगा.

  • DGCA ने बदसलूकी को चार स्तरों (Levels) में वर्गीकृत किया है.
  • Level 1 में मामूली गड़बड़ी जैसे verbal abuse, shouting, seat kicking शामिल हैं,
  • गंभीर स्तरों में physical assault, life-threatening acts और cockpit breach तक हैं.

सीधे 30 दिनों तक का flying ban

एक बड़ा बदलाव यह है कि एयरलाइंस अब कुछ खास उल्लंघनों जैसे onboard smoking, domestic flights पर alcohol consumption, emergency exit misuse, life jackets जैसी safety equipment का अनधिकृत उपयोग पर Independent Committee को रेफर किए बिना सीधे 30 दिनों तक का flying ban लगा सकती हैं.

  • Level 1 उल्लंघनों पर ban 3 महीने तक, और अधिक गंभीर मामलों में लंबी अवधि के लिए No-Fly List में शामिल किया जा सकता है, जो DGCA द्वारा मेंटेन की जाती है.

एयरलाइंस को Standard Operating Procedure (SOP) बनाना और लागू करना अनिवार्य होगा, जिसमें unruly passengers से निपटने की प्रक्रिया, रिपोर्टिंग और सभी stakeholders को सूचित करना शामिल है.

इन वजहों से लिया गया है ये फैसला

यह कदम हाल के वर्षों में बढ़ती unruly incidents जैसे mid-air misbehavior, intoxication-related issues, protests onboard के मद्देनजर उठाया गया है, ताकि क्रू और यात्रियों की सुरक्षा से समझौता न हो.

ड्राफ्ट पर stakeholders से 16 मार्च 2026 तक कमेंट्स मांगे गए हैं, जिसके बाद अंतिम नियम लागू होंगे. इससे हवाई यात्रा अधिक अनुशासित और सुरक्षित बनेगी.

इस तरह के सख्त कानून बनाए जाना लोगों पर नकेल कसने के लिए जरूरी है. इससे बदतमीजी करने वाले लोग हद में रहते हैं. और गलत बर्ताव करने से पहले बहुत बार सोचते और परिणामों के बारे में जानकर खुद पर कंट्रोल रखते हैं. नया नियम लागू होने पर ऐसी घटनाएं कम होंगी.

