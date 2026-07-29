20 साल तक पुलिस को देता रहा चकमा, आखिर 1 करोड़ का इनामी माओवादी मिसिर बेसरा गिरफ्तार; नक्सल नेटवर्क को बड़ा झटका

झारखंड में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है. एक करोड़ रुपये के इनामी और सीपीआई (माओवादी) के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा को गिरफ्तार कर लिया गया. इसी अभियान के दौरान 16 अन्य माओवादियों ने भी आत्मसमर्पण किया, जिससे नक्सली संगठन को बड़ा झटका माना जा रहा है.

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एक करोड़ रुपये के इनामी माओवादी नेता मिसिर बेसरा को झारखंड से गिरफ्तार किया गया.

कार्रवाई के दौरान चार अन्य माओवादी भी सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़े.

इसी अभियान में 16 नक्सलियों ने हथियार छोड़कर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया.

पूछताछ से माओवादी नेटवर्क, फंडिंग और हथियार सप्लाई से जुड़े अहम खुलासों की उम्मीद है.

झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है. लंबे समय से देश के सबसे वांछित माओवादी नेताओं में शामिल सीपीआई (माओवादी) के वरिष्ठ नेता मिसिर बेसरा को गिरफ्तार कर लिया गया है. उस पर एक करोड़ रुपये का इनाम घोषित था और वो कई सालों से सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त से बाहर था. उसके साथ चार अन्य माओवादी भी पकड़े गए. इस कार्रवाई को झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक माना जा रहा है.

जानकारी के अनुसार, ये कार्रवाई खुफिया सूचनाओं के आधार पर झारखंड पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त रूप से की. गिरफ्तारी धनबाद जिले में हुई. फिलहाल अधिकारियों ने बाकी चार गिरफ्तार माओवादियों की पहचान सार्वजनिक नहीं की है. शुरुआती पूछताछ के बाद विस्तृत जानकारी साझा किए जाने की संभावना है.

150 से ज्यादा आपराधिक मामले

मिसिर बेसरा लंबे समय से माओवादी संगठन के शीर्ष नेतृत्व का हिस्सा रहा है. उस पर झारखंड, ओडिशा समेत कई राज्यों में सुरक्षा बलों पर हमले, हथियारों की तस्करी, रंगदारी और नक्सली गतिविधियों से जुड़े अनेक मामले दर्ज हैं. बताया जाता है कि उसके खिलाफ 150 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे. वो सालों तक सुरक्षा एजेंसियों से बचते रहा और संगठन की गतिविधियों को गुप्त रूप से संचालित करते रहा.

सुरक्षा एजेंसियों के लिए उसकी गिरफ्तारी इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि उससे पूछताछ के दौरान संगठन के सक्रिय कैडर, हथियारों की सप्लाई, फंडिंग नेटवर्क, ठिकानों और भविष्य की योजनाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद है. जांच एजेंसियों का मानना है कि इससे झारखंड और आसपास के राज्यों में सक्रिय नक्सली नेटवर्क को कमजोर करने में मदद मिलेगी.

इसी अभियान के बीच एक और बड़ी सफलता तब मिली, जब 16 माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. इनमें कई ऐसे सदस्य शामिल हैं, जिन पर लाखों रुपये का इनाम घोषित था. आत्मसमर्पण करने वालों में क्षेत्रीय, जोनल और सब-जोनल स्तर के नेता भी शामिल बताए गए हैं. इनमें पांच महिला कैडर भी हैं, जिन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ने का फैसला किया.

आत्मसमर्पण के दौरान माओवादियों ने पुलिस को कई आधुनिक हथियार और बड़ी मात्रा में गोला-बारूद भी सौंपा. इनमें इंसास राइफल, एके-47 और सैकड़ों कारतूस शामिल हैं. पुलिस का कहना है कि सरकार की पुनर्वास नीति और लगातार चल रहे अभियान के कारण कई नक्सली मुख्यधारा में लौटने का फैसला कर रहे हैं.

झारखंड में इस वर्ष नक्सल विरोधी कार्रवाई लगातार तेज हुई है. सुरक्षा बलों ने कई अभियानों के जरिए बड़ी संख्या में माओवादियों को गिरफ्तार किया है, जबकि कई उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण भी किया है. अधिकारियों का मानना है कि शीर्ष नेतृत्व पर लगातार हो रही कार्रवाई से संगठन की पकड़ कमजोर पड़ रही है और इसका असर भविष्य में नक्सली गतिविधियों पर भी देखने को मिल सकता है.